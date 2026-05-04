“E dureros” Reacţia lui Claudiu Niculescu, după ce echipa lui a condus cu 2-0 şi a fost egalată la ultima fază!

Antrenorul Unirii Slobozia, Claudiu Niculescu (49 de ani), a reacţionat, după ce formaţia sa a fost egalată dramatic, la ultima fază, de Hermannstadt, într-un meci foarte important pentru evitarea retrogradării. Unirea Slobozia a condus cu 2-0, dar s-a văzut egalată de sibienii lui Dorinel Munteanu (57 de ani), în minutul 90+9.

Cele două echipe rămân cu acelaşi număr de puncte, 21, după acest meci dramatic. Hermannstadt se află, în acest moment, pe poziţie de baraj, în timp ce Unirea Slobozia e pe loc de retrogradare directă.

Claudiu Niculescu: “E dureros, încă un meci în care pierdem puncte prețioase din cauza unor greșeli personale”

“E dureros, încă un meci în care pierdem puncte prețioase din cauza unor greșeli personale. E frustrant pentru că am avut momente foarte bune și în prima repriză și în repriza secundă, am făcut schimbările pe care le-am făcut pentru că am fost nevoit.

Nu ne-a rămas altceva de făcut, trebuie să tragem cu dinții, să nu mai facem greșeli. Din cauza unor greșeli personale, primim niște goluri care ne-au adus în această zonă a clasamentului.

Lupta e crâncenă, dar ei au avantaj acum. Ei joacă împotriva lui Metaloglobus, noi cu FCSB. Au lipsit acele 10, 20 de secunde care să ne facă să plecăm cu toate punctele. Minutele de prelungire mi s-au părut mult.