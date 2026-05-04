“E dureros” Reacţia lui Claudiu Niculescu, după ce echipa lui a condus cu 2-0 şi a fost egalată la ultima fază!

Antrenorul Unirii Slobozia, Claudiu Niculescu (49 de ani), a reacţionat, după ce formaţia sa a fost egalată dramatic, la ultima fază, de Hermannstadt, într-un meci foarte important pentru evitarea retrogradării. Unirea Slobozia a condus cu 2-0, dar s-a văzut egalată de sibienii lui Dorinel Munteanu (57 de ani), în minutul 90+9.
Cele două echipe rămân cu acelaşi număr de puncte, 21, după acest meci dramatic. Hermannstadt se află, în acest moment, pe poziţie de baraj, în timp ce Unirea Slobozia e pe loc de retrogradare directă.
Claudiu Niculescu: “E dureros, încă un meci în care pierdem puncte prețioase din cauza unor greșeli personale”
“E dureros, încă un meci în care pierdem puncte prețioase din cauza unor greșeli personale. E frustrant pentru că am avut momente foarte bune și în prima repriză și în repriza secundă, am făcut schimbările pe care le-am făcut pentru că am fost nevoit.
Nu ne-a rămas altceva de făcut, trebuie să tragem cu dinții, să nu mai facem greșeli. Din cauza unor greșeli personale, primim niște goluri care ne-au adus în această zonă a clasamentului.
Lupta e crâncenă, dar ei au avantaj acum. Ei joacă împotriva lui Metaloglobus, noi cu FCSB. Au lipsit acele 10, 20 de secunde care să ne facă să plecăm cu toate punctele. Minutele de prelungire mi s-au părut mult.
(n.r: Zvonurile privind licenţa echipei afectează echipa?) Eu zic că da, întrebați-i pe ei. Eu sunt aici să antrenez, am ajuns în minutul 90+7″, a spus Claudiu Niculescu pentru digisport.ro.
Unirea Slobozia – Hermannstadt 2-2, după un meci “nebun”, cu gol la ultima fază şi două penalty-uri ratate!
Echipa Unirea Slobozia a încheiat la egalitate luni, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 7-a din play-out-ul Ligii 1. Sibienii au egalat la ultima fază a meciului.
Gazdele au deschis scorul încă din minutul 6, când Dulcea a înscris din careu, cu un şut la colţul lung. Elevii lui Claudiu Niculescu au beneficiat apoi de un penalty, dar David Lazar a apărat lovitura executată de Said, în minutul 24. Ialomiţenii au mai avut însă un penalty, în startul reprizei secunde, iar Ponde a transformat, în minutul 54, făcând 2-0.
Un minut mai târziu, Said a înscris, dar golul a fost anulat pentru ofsaid, iar în minutul 67 sibienii au primit şi ei o lovitură de pedeapsă. Robert Popa a apărat însă şutul lui Balaure şi tabela a rămas neschimbată. Oaspeţii au reuşit totuşi să reducă din diferenţă, în minutul 82, prin Sergiu Buş, şi echipa lui Dorinel Munteanu a căutat insistent golul pe finalul de meci, pe care l-a găsit la ultima fază, când Gjorgijevski a înscris cu capul, după un corner. Era minutul 90+9 şi Unirea Slobozia – FC Hermannstadt s-a terminat 2-2.
- Andrei Cordea știe de ce Rapid a căzut și în acest sezon în play-off: „Își doreau să fie campioni”
- Rapid – CFR Cluj 1-2. Ardelenii își consolidează locul pe podium
- Olimpiu Moruțan a spart gheața la Rapid! Primul gol a venit după o eroare uriașă a CFR-ului
- Galeria Rapidului, furibundă la adresa favoriţilor la meciul cu CFR Cluj! Ce le-au scandat fanii jucătorilor
- Dorinel Munteanu a surprins pe toată lumea, după ce echipa lui a revenit de la 0-2 şi a egalat la ultima fază!