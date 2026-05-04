Rapid – CFR Cluj (20:30) LIVE TEXT. Ultima speranță pentru Gâlcă? Echipele probabile

Sebastian Ujica Publicat: 4 mai 2026, 15:28

Mario Camora (Malico Paulino Mario Jorge) si Constantin Grameni in meciul de fotbal dintre FC CFR 1907 Cluj si FC Rapid Bucuresti, contand pentru Superliga Superbet Play-Off, desfasurat pe Stadionul Dr.Constantin Radulescu din Cluj-Napoca, vineri 20 martie 2026. © FOTO:Flaviu Buboi/SPORT PICTURES

Rapid are cele mai slabe rezultate dintre echipele aflate în playoff. Echipa lui Costel Gâlcă a câștigat un singur meci și de unde era printre favorite la titlu, acum speră să prindă totuși barajul pentru Conference League.

Rapid are nevoie disperată de victorie în partida cu CFR Cluj pentru a trece peste Dinamo în clasament. De partea cealaltă, CFR mai are doar șanse teoretice la titlu: cu o victorie ar ajunge la 2 puncte în spatele lui U Cluj și la 5 de Craiova.

Seria negativă pentru Rapid a început chiar în fața adversarei din această seară: în tur a fost 1-0 pentru CFR Cluj. Iar clujenii stau mult mai bine și în duelurile directe cu Rapid: are 3 victorii și două egaluri în ultimele 5 meciuri.

În partida din sezonul regulat disputată pe Giulești, scorul a fost 1-1.

ECHIPELE DE START

Rapid:
Briciu – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Grameni, Christensen, Moruțan – Al. Dobre, Paraschiv, Talisson
Rezerve: Simonia – Todoran, Hazrollaj, Ciobotariu, Hromada, Sălceanu, Șucu, Burmaz, K. Keita

CFR Cluj:
M. Popa – Braun, Sinyan, Huja, Camora – Muhar, T. Keita – Korenica, Cordea, Biliboc – Aliev
Rezerve: Vâlceanu – Abeid, Kun, M. Ilie, Șfaiț, Djokovic, Zahovic, Păun, Fică, Perianu, Gligor, Deac

Duelul celor doi antrenori poate tranșa și „meciul” pentru banca Rapidului, în sezonul viitor. Pancu este varianta preferată de conducerea giuleștenilor, dacă Gâlcă va pleca.

„Este un meci care reprezintă ultima noastră șansă de a ne bate pentru un loc de cupă europeană, deci trebuie să facem un joc solid atât în apărare, cât și în atac. Cred că întâlnim o echipă în formă, care a crescut de la meci la meci și, adevărul este, e greu să-i desfaci, să ajungi la poarta lor și să reușești să înscrii.

Este o echipă bine organizată, dar îmi doresc să putem avea acțiuni de atac, să luăm decizii bune și să fim cât se poate de pragmatici din toate punctele de vedere” a spus Costel Gâlcă înainte de meci.

„Istoria nu se poate șterge niciodată, e un lucru favorabil multora pentru că trăim într-o țară în care mulți uită și uită foarte repede. Istoria nu se poate șterge, mă aștept la o primire, cu siguranță mai bună decât ce am povestit mai devreme de pe alte stadioane.

Întâlnim o echipă cu mulți jucători foarte buni, dar care nu traversează un moment foarte bun” a spus Daniel Pancu în conferința de presă.

