Rapid – CFR Cluj (20:30) LIVE TEXT. Ultima speranță pentru Gâlcă? Echipele probabile

Mario Camora (Malico Paulino Mario Jorge) si Constantin Grameni in meciul de fotbal dintre FC CFR 1907 Cluj si FC Rapid Bucuresti, contand pentru Superliga Superbet Play-Off, desfasurat pe Stadionul Dr.Constantin Radulescu din Cluj-Napoca, vineri 20 martie 2026. © FOTO:Flaviu Buboi/SPORT PICTURES

Rapid are cele mai slabe rezultate dintre echipele aflate în playoff. Echipa lui Costel Gâlcă a câștigat un singur meci și de unde era printre favorite la titlu, acum speră să prindă totuși barajul pentru Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid are nevoie disperată de victorie în partida cu CFR Cluj pentru a trece peste Dinamo în clasament. De partea cealaltă, CFR mai are doar șanse teoretice la titlu: cu o victorie ar ajunge la 2 puncte în spatele lui U Cluj și la 5 de Craiova.

Seria negativă pentru Rapid a început chiar în fața adversarei din această seară: în tur a fost 1-0 pentru CFR Cluj. Iar clujenii stau mult mai bine și în duelurile directe cu Rapid: are 3 victorii și două egaluri în ultimele 5 meciuri.

În partida din sezonul regulat disputată pe Giulești, scorul a fost 1-1.

ECHIPELE DE START

Rapid:

Briciu – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Grameni, Christensen, Moruțan – Al. Dobre, Paraschiv, Talisson

Rezerve: Simonia – Todoran, Hazrollaj, Ciobotariu, Hromada, Sălceanu, Șucu, Burmaz, K. Keita