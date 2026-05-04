“Ce-aveţi, mă?” Dialog halucinant între arbitrii din camera VAR la faza golului oltenilor, marcat din offside!

Bogdan Stănescu Publicat: 4 mai 2026, 18:09

Steven Nsimba, după golul marcat în Universitatea Craiova - Dinamo / Sport Pictures

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a dezvăluit, într-un clip video în care şi preşedintele CCA, Kyros Vassaras (60 de ani), a analizat faza golului victoriei oltenilor cu Dinamo, dialogul dintre arbitri. Din camera VAR a fost confirmată reuşita lui Nsimba.

Arbitrii din camera VAR au văzut offside-ul lui Nsimba, dar au concluzionat că atacantul Craiovei a fost în afară din joc la un APP anterior.

Stenogramele discuţiei din camera VAR, de la golul lui Nsimba, marcat după ce francezul a fost în offside:

Iată dialogul din camera VAR:

Arbitru VAR: Hai înapoi la offside, mi s-a părut offside

Alt arbitru VAR: Nu e offside, nu, nu

Arbitru VAR: Ia tot APP-ul, dacă e, după aia

Alt arbitru VAR: Ăsta-i gol

Arbitru VAR: De unde luăm APP-ul?

Alt arbitru VAR: Ăsta nu-i offside niciodată. Momentul pasei… niciodată offside

Arbitru: Au zis că aici, la mijlocul terenului, la Nsimba, la poziţia lui

Arbitru VAR: E alt APP demult

Asistent VAR: Vreţi să ne întoarcem?

Arbitru VAR: Nu, nu, nu, n-am de ce, sunt şapte metri înapoi, şapte paşi

Arbitru VAR: Uite aici e

Arbitru VAR: Da, mă, ştiu

Alt arbitru VAR: Dă-i, să meargă, ştiu faza

Arbitru VAR:  S-a schimbat posesia, a dat-o Dinamo. Se duce încolo, apoi o ia înapoi (…) Ce-aveţi, mă, dracu? Gol valabil, băieţilor, numărul 7. Într-adevăr, a fost un offside înainte, dar este cu 3 APP-uri înainte. Sau 2 minim

Asistent VAR: Salvez toată faza asta. Pe asta o salvez toată

Specialistul în arbitraj Marius Avram concluzionase anterior că golul ar fi trebuit anulat. Cu această victorie, Craiova a luat o opţiune importantă pentru câştigarea titlului. Oltenii sunt la 3 puncte în faţa locului 2, ocupat de U Cluj.

 

Vezi aici explicaţiile video ale lui Kyros Vassaras legate de faza care a declanşat un scandal uriaş

Loading ... Loading ...
