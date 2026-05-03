David Miculescu și-a cumpărat o mașină de lux. Octavian Popescu și-a însoțit colegul de la FCSB

David Miculescu și-a cumpărat un bolid de lux. La achiziționarea mașinii, jucătorul FCSB-ului nu a mers singur, ci a fost însoțit de cel mai bun prieten al său, Octavian Popescu.
David Miculescu a ales să-și cumpere mașina la o zi după ce FCSB a fost învinsă surprinzător de Csikszereda, scor 0-1, în etapa a șaptea a play-out-ului. Mijlocașul a fost titular, fiind înlocuit în minutul 86 de Alexandru Stoian.
David Miculescu a ales să-și cumpere un bolid Mercedes, model GLE 63 AMG. Prețul acesteia, în funcție de dotări, poate ajunge și la peste 100.000 de euro.
În imaginile postate pe TikTok, se poate observa cum David Miculescu și Octavian Popescu testează bolidul, fiind încântați de el, înainte de a ieși la drum.
David Miculescu și Octavian Popescu au vizitat Autoklass Timișoara pe data de 02.05.2026. Cu ocazia împlinirii vârstei de 25 de ani, David Miculescu a primit un cadou: un Mercedes-AMG GLE 63 Coupe, ales chiar de el.
În 2022, Gigi Becali dezvăluia că i-a cumpărat o mașină lui Octavian Popescu în valoare de 30.000 de euro, pe care jucătorul și-a ales-o singur.
„Băi, oameni buni, pentru Budescu şi Keşeru plăteam 60.000 de euro cu tot cu taxe. Asta e o avere, trebuie să înţelegeţi. De ce să dau atât de mulţi bani? A, îi dau cu drag bani lui Tavi Popescu.
Da, 3.000 de euro are băiatul şi nu zice nimic. Dar, uite, i-am luat maşină. Maşină de 30.000 de euro. El şi-a ales-o, o maşină simplă, el e cuminte”, spunea patronul FCSB-ului, la momentul respectiv.
Octavian Popescu a început să bifeze mai multe partide la FCSB, prietenul David Miculescu fiind un titular obișnuit al echipei. Tavi a fost titular în ultimele trei confruntări ale campioanei, reușind să marcheze un gol, contra Petrolului.
