David Miculescu și-a cumpărat o mașină de lux. Octavian Popescu și-a însoțit colegul de la FCSB

Viviana Moraru Publicat: 3 mai 2026, 11:18

David Miculescu și-a cumpărat un bolid de lux. La achiziționarea mașinii, jucătorul FCSB-ului nu a mers singur, ci a fost însoțit de cel mai bun prieten al său, Octavian Popescu.

David Miculescu a ales să-și cumpere mașina la o zi după ce FCSB a fost învinsă surprinzător de Csikszereda, scor 0-1, în etapa a șaptea a play-out-ului. Mijlocașul a fost titular, fiind înlocuit în minutul 86 de Alexandru Stoian.

David Miculescu a ales să-și cumpere un bolid Mercedes, model GLE 63 AMG. Prețul acesteia, în funcție de dotări, poate ajunge și la peste 100.000 de euro.

 

În imaginile postate pe TikTok, se poate observa cum David Miculescu și Octavian Popescu testează bolidul, fiind încântați de el, înainte de a ieși la drum.

@autoklasstmCând unii se bucură de minivacanță, echipa Autoklass Timișoara livrează performanță. Suntem, fără îndoială, una dintre cele mai căutate locații de autorulate premium din România. A fost o reală onoare ca astăzi, 02.05.2026, să primim vizita unor reprezentanți de seamă ai FCSB: David Miculescu (@miculescu10) și Octavian Popescu (@octavianpopescu7 ) Profităm de ocazie să îi spunem „La mulți ani!” internaționalului David Miculescu și să îi înmânăm un cadou pe măsură 🎁🚙, ales chiar de el cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 25 de ani. Îi dorim ca pe teren să dețină explozia, forța și viteza impresionantului Mercedes-AMG GLE 63 Coupe pe care îl va conduce. Cât mai multe goluri îți dorim, David! ⚽⚽⚽⚽ Let’s make FCSB great again. 😜 www.autoklass.ro ♬ MI CHIQUITA – Alexander McCabe

În 2022, Gigi Becali dezvăluia că i-a cumpărat o mașină lui Octavian Popescu în valoare de 30.000 de euro, pe care jucătorul și-a ales-o singur.

Băi, oameni buni, pentru Budescu şi Keşeru plăteam 60.000 de euro cu tot cu taxe. Asta e o avere, trebuie să înţelegeţi. De ce să dau atât de mulţi bani? A, îi dau cu drag bani lui Tavi Popescu.

Da, 3.000 de euro are băiatul şi nu zice nimic. Dar, uite, i-am luat maşină. Maşină de 30.000 de euro. El şi-a ales-o, o maşină simplă, el e cuminte”, spunea patronul FCSB-ului, la momentul respectiv.

Octavian Popescu a început să bifeze mai multe partide la FCSB, prietenul David Miculescu fiind un titular obișnuit al echipei. Tavi a fost titular în ultimele trei confruntări ale campioanei, reușind să marcheze un gol, contra Petrolului.

