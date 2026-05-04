Îl vrea pe Donald Trump la meciul naţionalei lui, la Campionatul Mondial: “Va fi extraordinar”

Selecţionerul echipei Australiei, Tony Popovic, a menţionat că ar fi extraordinar dacă Donald Trump ar asista la meciul cu Statele Unite de la Seattle, de la Cupa Mondială de fotbal, spunând că prezenţa liderului de la Casa Albă ar putea să motiveze reprezentativa SUA.

Trump este aşteptat să participe la meciurile echipei SUA, care ar putea include şi duelul cu Australia, de al Seattle, pe un stadion de 72.000 de locuri, la data de 19 iunie.

“Nu ştiu dacă el va dori să vină şi să vadă (echipa) SUA jucând, dar mă aştept să vină şi să vadă echipa americană la Cupa Mondială”, le-a declarat Popovic, luni, reporterilor, la Sydney.

”Dacă el va alege să vadă Australia jucând, va fi extraordinar pentru noi. Va fi şi mai special să încercăm să câştigăm acel joc”, a adăugat Popovic.

Căpitanul australian Jackson Irvine a declarat săptămâna trecută că acordarea de către FIFA lui Donald Trump a Premiului Inaugural al Păcii a fost o parodie în ceea ce priveşte regulamentul său în materie de drepturile omului şi a exprimat de asemenea îngrijorări privind drepturile persoanelor minorităţii sexuale pe teritoriul SUA.