Îl vrea pe Donald Trump la meciul naţionalei lui, la Campionatul Mondial: “Va fi extraordinar”

Selecţionerul echipei Australiei, Tony Popovic, a menţionat că ar fi extraordinar dacă Donald Trump ar asista la meciul cu Statele Unite de la Seattle, de la Cupa Mondială de fotbal, spunând că prezenţa liderului de la Casa Albă ar putea să motiveze reprezentativa SUA.
Trump este aşteptat să participe la meciurile echipei SUA, care ar putea include şi duelul cu Australia, de al Seattle, pe un stadion de 72.000 de locuri, la data de 19 iunie.
- Campionatul Mondial 2026 va fi live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie
Selecţionerul Australiei speră ca Donald Trump să asiste la meciul naţionalei lui cu SUA
“Nu ştiu dacă el va dori să vină şi să vadă (echipa) SUA jucând, dar mă aştept să vină şi să vadă echipa americană la Cupa Mondială”, le-a declarat Popovic, luni, reporterilor, la Sydney.
”Dacă el va alege să vadă Australia jucând, va fi extraordinar pentru noi. Va fi şi mai special să încercăm să câştigăm acel joc”, a adăugat Popovic.
Căpitanul australian Jackson Irvine a declarat săptămâna trecută că acordarea de către FIFA lui Donald Trump a Premiului Inaugural al Păcii a fost o parodie în ceea ce priveşte regulamentul său în materie de drepturile omului şi a exprimat de asemenea îngrijorări privind drepturile persoanelor minorităţii sexuale pe teritoriul SUA.
Popovic, totuşi, a spus că el nu este deranjat de climatul politic din SUA în timp ce se pregăteşte să se deplaseze la Sarasota, Florida, pentru cantonamentul dinaintea Cupei Mondiale.
Cupa Mondială este organizată în comun de SUA, Canada şi Mexic şi începe la 11 iunie.
”Am fost deja în SUA, în octombrie şi noiembrie. Nu am avut niciun fel de probleme acolo”, a spus Popovic despre turneul de pregătire al Australiei pentru meciuri amicale.
”Ne-am bucurat de ambele experienţe – de pe teren şi din afara sa. Am fost bine primiţi. Am avut o şedere extraordinară, indiferent dacă acest lucru a fost ocazional sau direct profesional în ceea ce priveşte antrenamentul şi jocul’‘, a mai adăugat acesta.
”Jackson este un om matur. El are opiniile sale. Concentrarea mea este asupra echipei şi acel lucru nu este ceva important cu care să-mi irosesc energia”, a mai spus antrenorul.
Un grup a opt jucători ai naţionalei Australiei a ajuns la baza de pregătire din Florida, între ei aflându-se şi doi participanţi la Cupa Mondială din 2022, Harry Souttar şi Mathew Leckie.
Restul jucătorilor convocaţi se vor alătura de îndată ce se vor încheia sezoanele competiţionale de la echipele lor de club.
- Friedrich Merz, înainte de Campionatul Mondial: “Dacă lucrurile merg foarte bine, Germania ar putea ajunge în finală”
- World Cup 2026, apogeul fotbalului în materie de promovare? Cum a influențat turneul final turismul în țările organizatoare
- Echipa care a pierdut cu 0-9 la Cupa Mondială: rezervele au adormit pe bancă, titularii s-au prăbușit pe teren
- Jurnal Antena Sport | Războinicul Adrian Petre va fi fanul Braziliei la FIFA World Cup
- Povestea celui mai bătrân campion mondial din istorie. E singurul din țara sa care a făcut dubla EURO – World Cup