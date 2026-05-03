Verdictul specialistului, după faza scandaloasă din care Craiova a marcat golul victoriei cu Dinamo!

Fostul arbitru Marius Avram a concluzionat că a fost o greşeală evidentă de arbitraj, după ce Steven Nsimba a marcat golul victoriei Craiovei cu Dinamo dintr-o fază în care a fost surprins în offside.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Avram e de părere că primul care a greşit a fost asistentul Adrian Vornicu, ce trebuia să ridice fanionul.

Marius Avram a concluzionat că a fost offside la golul victoriei Craiovei!

Offside-ul nu a fost semnalizat, faza a curs, iar mingea a ajuns ulterior tot la Nsimba, care a înscris golul victoriei în minutul 90+1. În camera VAR s-a aflat la acest meci Cătălin Popa, pentru care Dinamo a cerut recuzarea după derby-ul pierdut cu Rapid, 2-3, în prima etapă a play-off-ului. Giuleştenii au marcat atunci golul egalizator, după ce Andrei Borza a comis fault.

“Este o greşeală a lui Cătălin şi a lui Bîrsanu. Erau obligaţi să vadă întreaga fază, de la începutul ei.

În primul rând, responsabilitatea e a asistentului, care face o eroare mare. Este întregul corp al jucătorului în poziţie de offside.