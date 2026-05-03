Verdictul specialistului, după faza scandaloasă din care Craiova a marcat golul victoriei cu Dinamo!

Fostul arbitru Marius Avram a concluzionat că a fost o greşeală evidentă de arbitraj, după ce Steven Nsimba a marcat golul victoriei Craiovei cu Dinamo dintr-o fază în care a fost surprins în offside.
Marius Avram e de părere că primul care a greşit a fost asistentul Adrian Vornicu, ce trebuia să ridice fanionul.
Marius Avram a concluzionat că a fost offside la golul victoriei Craiovei!
Offside-ul nu a fost semnalizat, faza a curs, iar mingea a ajuns ulterior tot la Nsimba, care a înscris golul victoriei în minutul 90+1. În camera VAR s-a aflat la acest meci Cătălin Popa, pentru care Dinamo a cerut recuzarea după derby-ul pierdut cu Rapid, 2-3, în prima etapă a play-off-ului. Giuleştenii au marcat atunci golul egalizator, după ce Andrei Borza a comis fault.
“Este o greşeală a lui Cătălin şi a lui Bîrsanu. Erau obligaţi să vadă întreaga fază, de la începutul ei.
În primul rând, responsabilitatea e a asistentului, care face o eroare mare. Este întregul corp al jucătorului în poziţie de offside.
Un asistent de valoare, din Liga 1, la nivel de derby trebuia să judece corect această fază şi să ridice fanionul.
Nu cred că îl vom mai vedea în campionatul ăsta (n.r: pe Cătălin Popa), pentru că e o eroare mare, într-un derby, care schimbă rezultatul. Nu se poate pune problema de aşa ceva (n.r: de o rejucare)”, a declarat Marius Avram pentru digisport.ro.
