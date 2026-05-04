Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: “Aţi înţeles momentul”

Cristi Chivu (45 de ani) a câştigat titlul alături de Inter. Antrenorul român s-a încununat campion în Serie A, cu trei etape înainte de finalul sezonului, după victoria echipei sale cu Parma, scor 2-0.

Cristi Chivu a sărbătorit pe teren, alături de jucătorii săi, şi în faţa fanilor care au umplut până la refuz arena Giuseppe Meazza.

Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter

Ulterior, Cristi Chivu a mers la conferinţa de presă. Antrenorul român a făcut un gest rar întâlnit şi a plecat din conferinţă, dorind să-i lase pe cei din staff să ofere declaraţii, după performanţa uriaşă obţinută de echipă.

Chivu a intrat rapid în sala de conferinţe, nici nu s-a aşezat pe scaun şi le-a transmis jurnaliştilor prezenţi că cei din staff-ul său merită felicitări, după titlul câştigat de Inter.

“În seara aceasta (n.r. duminică, 3 mai) este corect ca staff-ul să vorbească în numele meu. Să vorbească ei!