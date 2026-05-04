Viviana Moraru Publicat: 4 mai 2026, 9:02

Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: Aţi înţeles momentul

Cristi Chivu, la conferinţa de presă/ X

Cristi Chivu (45 de ani) a câştigat titlul alături de Inter. Antrenorul român s-a încununat campion în Serie A, cu trei etape înainte de finalul sezonului, după victoria echipei sale cu Parma, scor 2-0.

Cristi Chivu a sărbătorit pe teren, alături de jucătorii săi, şi în faţa fanilor care au umplut până la refuz arena Giuseppe Meazza.

Ulterior, Cristi Chivu a mers la conferinţa de presă. Antrenorul român a făcut un gest rar întâlnit şi a plecat din conferinţă, dorind să-i lase pe cei din staff să ofere declaraţii, după performanţa uriaşă obţinută de echipă.

Chivu a intrat rapid în sala de conferinţe, nici nu s-a aşezat pe scaun şi le-a transmis jurnaliştilor prezenţi că cei din staff-ul său merită felicitări, după titlul câştigat de Inter.

“În seara aceasta (n.r. duminică, 3 mai) este corect ca staff-ul să vorbească în numele meu. Să vorbească ei!

Vă mulțumesc pentru că ați înțeles momentul și că s-a realizat totul și datorită lor”, a declarat Cristi Chivu, înainte de a părăsi sala de conferinţe.

Pe scaune s-au aşezat ulterior cei din staff-ul antrenorului român, anume secundul Aleksandar Kolarova, responsabilul fazelor fixe, Angelo Palombo, preparatorul Stefano Rapetti şi alţi apropiaţi ai antrenorului român.

Kolarov a explicat şi ce s-a întâmplat la Inter, după venirea lui Cristi Chivu. Secundul antrenorului român a subliniat că acesta este liderul grupului: “Când se schimbă antrenorul apare un suflu nou. Am încercat să adăugăm câteva idei fără să renunțăm la nimic din ce exista.

Chivu este liderul grupului, dar noi toți credem într-un parcurs. Am încercat să câștigăm jucând bine”, a spus Aleksandar Kolarov, la conferinţa de presă.

