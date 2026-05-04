Bogdan Stănescu Publicat: 4 mai 2026, 20:38

Marius Avram contrazice CCA, după scandalul de la Craiova-Dinamo: Acest lucru nu este permis

Marius Avram / captura digisport.ro

Specialistul în arbitraj, Marius Avram, fost central, a susţinut în continuare că golul lui Nsimba, din prelungirile meciului cu Dinamo, trebuia anulat.

Avram consideră că cei din camera VAR au greşit, iar explicaţiile legate de APP nu sunt valide. Kyros Vassaras a fost de acord cu punctul de vedere al arbitrilor din camera VAR de la meciul Universitatea Craiova – Dinamo 2-1.

Marius Avram: “Nu sunt de acord cu ce spun ei acolo”

“APP stabilește punctul de începere al fazei în care VAR-ul începe revizuirea.

Eu nu sunt de acord cu ce spun ei acolo. Din acest motiv, mi se pare uimitor că arbitrii au aflat că a fost un ofsaid clar. Arbitrul din teren a aflat că a fost un ofsaid clar. Arbitrului i s-a spus că a fost un ofsaid clar înainte.

Centralul poate reveni asupra deciziei atât timp cât jocul nu a fost reluat. Asta este o altă anomalie. VAR-ul i-a spus: ‘ofsaid clar înainte’, iar apoi: ‘gol valabil’. Aceste declarații se contrazic. Orice arbitru care constată o greșeală poate interveni.

Arbitrul din teren nu poate decide singur. Dar în momentul în care cei din VAR i-au spus că a fost ofsaid, Kovacs putea să ceară revizuirea fazei. Arbitrul din teren nu decide singur, doar dacă este sigur de ofsaid.

“Niciun arbitru din camera VAR nu poate spune că a fost ofsaid în urmă cu câteva faze, dar noi nu putem anula acest gol. Acest lucru nu este permis”

Problema este următoarea: niciun arbitru din camera VAR nu poate spune că a fost ofsaid în urmă cu câteva faze, dar noi nu putem anula acest gol. Acest lucru nu este permis.

Dar, în momentul în care arbitrul primește informația, el nu este constrâns de niciun APP. Puteau să treacă și trei minute, și cinci minute, dar el nu era legat de niciun APP. El putea să anuleze acest gol fără să țină cont de APP. VAR-ul este responsabil de APP.

APP înseamnă punctul de unde începe faza. APP stabilește modul în care este analizată faza de către arbitrul asistat de VAR, în funcție de cum a obținut echipa aflată în atac posesia.

“Cei de la VAR au greşit. Nu a existat posesie pentru Dinamo în nicio secundă la acea fază”

Cei de la VAR au greșit. Nu a existat posesie pentru Dinamo în nicio secundă la acea fază, deși ei au spus că a existat de două-trei ori.

Nu sunt două-trei APP-uri, nu are cum, din moment ce nu au existat atâtea posesii. În momentul în care Kovacs a primit informația că a fost ofsaid, trebuia obligatoriu să verifice faza”, a declarat Marius Avram pentru digisport.ro.

