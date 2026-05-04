Marius Avram contrazice CCA, după scandalul de la Craiova-Dinamo: “Acest lucru nu este permis”

Specialistul în arbitraj, Marius Avram, fost central, a susţinut în continuare că golul lui Nsimba, din prelungirile meciului cu Dinamo, trebuia anulat.

Avram consideră că cei din camera VAR au greşit, iar explicaţiile legate de APP nu sunt valide. Kyros Vassaras a fost de acord cu punctul de vedere al arbitrilor din camera VAR de la meciul Universitatea Craiova – Dinamo 2-1.

Marius Avram: “Nu sunt de acord cu ce spun ei acolo”

“APP stabilește punctul de începere al fazei în care VAR-ul începe revizuirea.

Eu nu sunt de acord cu ce spun ei acolo. Din acest motiv, mi se pare uimitor că arbitrii au aflat că a fost un ofsaid clar. Arbitrul din teren a aflat că a fost un ofsaid clar. Arbitrului i s-a spus că a fost un ofsaid clar înainte.

Centralul poate reveni asupra deciziei atât timp cât jocul nu a fost reluat. Asta este o altă anomalie. VAR-ul i-a spus: ‘ofsaid clar înainte’, iar apoi: ‘gol valabil’. Aceste declarații se contrazic. Orice arbitru care constată o greșeală poate interveni.