Home | Fotbal | Liga 1 | “Nu se mai poate” Gică Popescu a răbufnit, după scandalul de la Craiova-Dinamo: “Degeaba avem VAR”

“Nu se mai poate” Gică Popescu a răbufnit, după scandalul de la Craiova-Dinamo: “Degeaba avem VAR”

Bogdan Stănescu Publicat: 4 mai 2026, 20:23

Comentarii
Nu se mai poate Gică Popescu a răbufnit, după scandalul de la Craiova-Dinamo: Degeaba avem VAR

Gică Popescu, în timpul unei emisiuni / Antena 1

Acţionarul majoritar al Farului, Gică Popescu (58 de ani), a transmis că este inacceptabil să fie atâtea greşeli de arbitraj, care influenţează inclusiv clasamentul, după scandalul uriaş de la derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Steven Nsimba le-a adus victoria oltenilor cu un gol din prelungiri, marcat după ce francezul s-a aflat, iniţial, într-o poziţie de offside. Specialistul în arbitraj Marius Avram, fost central, a susţinut că golul trebuia să fie anulat. CCA a reacţionat, luni, preşedintele Kyros Vassaras (60 de ani) explicând că Nsimba s-a aflat, într-adevăr, în poziţie de offside, dar într-un alt APP, aşa cum a susţinut şi unul dintre arbitrii din camera VAR, potrivit înregistrării discuţiei.

Gică Popescu: “Dacă arbitrii vor să greșească, o fac cu șapte VAR-uri”

“Din păcate, anul acesta a fost presărat cu multe, multe greșeli de arbitraj. Foarte multe! Și ceea ce este și mai îngrijorător este că eu am senzația că degeaba avem VAR. Dacă arbitrii vor să greșească, o fac cu șapte VAR-uri. La Farul, avem atâtea exemple încât, dacă le-aș lua pe fiecare în parte, nu mi-aș face decât rău.

Dar, de ce avem VAR, dacă nu intervine atunci când greșesc centralii? Sezonul acesta au fost foarte multe greșeli de arbitraj care, din păcate, influențează locul în clasament. Ceea ce am observat este că sunt mai mereu aceleași echipe în favoarea cărora se greșește”, a declarat Gică Popescu pentru prosport.ro.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Topul celor mai mari greșeli pe care le fac șoferii la volan. A început sezonul negru al accidentelor
Observator
Topul celor mai mari greșeli pe care le fac șoferii la volan. A început sezonul negru al accidentelor
Cine va fi noul antrenor de la FCSB?! Varianta surpriză a lui Mitică Dragomir
Fanatik.ro
Cine va fi noul antrenor de la FCSB?! Varianta surpriză a lui Mitică Dragomir
23:17

Momentul care a declanșat rivalitatea crâncenă dintre Anglia și Argentina: „Nu schimbăm tricouri cu animale!”
23:15

Iuliu Mureșan, deranjat de decizia luată de Neluțu Varga: „Momentul este total nepotrivit”
22:59

LIVE VIDEOSporting – Guimaraes 3-0. Meci crucial al fostei campioane contra echipei românului Tony Strata
22:58

Anunţul lui Pancu despre viitorul lui! Ce promisiune le-a făcut fanilor Rapidului după ce a câştigat în Giuleşti
22:43

Andrei Cordea știe de ce Rapid a căzut și în acest sezon în play-off: „Își doreau să fie campioni”
22:25

Rapid – CFR Cluj 1-2. Ardelenii își consolidează locul pe podium
Vezi toate știrile
1 Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 2 Miraculos! O nou-promovată din Europa a cucerit titlul și primul trofeu din istoria de 128 de ani a clubului 3 Verdictul specialistului, după faza scandaloasă din care Craiova a marcat golul victoriei cu Dinamo! 4 “Ce-aveţi, mă?” Dialog halucinant între arbitrii din camera VAR la faza golului oltenilor, marcat din offside! 5 Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: “Aţi înţeles momentul” 6 FotoDavid Miculescu și-a cumpărat o mașină de lux. Octavian Popescu și-a însoțit colegul de la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter