“Nu se mai poate” Gică Popescu a răbufnit, după scandalul de la Craiova-Dinamo: “Degeaba avem VAR”

Acţionarul majoritar al Farului, Gică Popescu (58 de ani), a transmis că este inacceptabil să fie atâtea greşeli de arbitraj, care influenţează inclusiv clasamentul, după scandalul uriaş de la derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo 2-1.

Steven Nsimba le-a adus victoria oltenilor cu un gol din prelungiri, marcat după ce francezul s-a aflat, iniţial, într-o poziţie de offside. Specialistul în arbitraj Marius Avram, fost central, a susţinut că golul trebuia să fie anulat. CCA a reacţionat, luni, preşedintele Kyros Vassaras (60 de ani) explicând că Nsimba s-a aflat, într-adevăr, în poziţie de offside, dar într-un alt APP, aşa cum a susţinut şi unul dintre arbitrii din camera VAR, potrivit înregistrării discuţiei.

Gică Popescu: “Dacă arbitrii vor să greșească, o fac cu șapte VAR-uri”

“Din păcate, anul acesta a fost presărat cu multe, multe greșeli de arbitraj. Foarte multe! Și ceea ce este și mai îngrijorător este că eu am senzația că degeaba avem VAR. Dacă arbitrii vor să greșească, o fac cu șapte VAR-uri. La Farul, avem atâtea exemple încât, dacă le-aș lua pe fiecare în parte, nu mi-aș face decât rău.

Dar, de ce avem VAR, dacă nu intervine atunci când greșesc centralii? Sezonul acesta au fost foarte multe greșeli de arbitraj care, din păcate, influențează locul în clasament. Ceea ce am observat este că sunt mai mereu aceleași echipe în favoarea cărora se greșește”, a declarat Gică Popescu pentru prosport.ro.