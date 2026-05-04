Friedrich Merz, înainte de Campionatul Mondial: “Dacă lucrurile merg foarte bine, Germania ar putea ajunge în finală”

Cancelarul german Friedrich Merz consideră că selecţionata de fotbal a Germaniei are tot ce-i trebuie pentru a ajunge departe la Cupa Mondială din această vară, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada, ce va fi exclusiv în Universul Antena.

Friedrich Merz: “Dacă lucrurile merg foarte bine, Germania ar putea ajunge în finală”

“Echipa germană este într-o formă atât de bună acum şi s-a dezvoltat atât de bine, încât are şanse să ajungă în fazele ulterioare, în semifinale, iar dacă lucrurile merg foarte bine, ar putea să ajungă chiar în finală”, a declarat Merz în cadrul unei emisiuni a postului de televiziune ARD.

“Dacă Germania ajunge în finală, voi fi acolo, desigur”, a adăugat cancelarul.

Friedrich Merz, un fan declarat al echipei Borussia Dortmund, a felicitat totodată rivala regională Schalke 04 pentru obţinerea promovării în Bundesliga, după victoria înregistrată sâmbătă în faţa formaţiei Fortuna Dusseldorf (1-0).

“Aştept cu nerăbdare să avem în sfârşit din nou derby-ul Ruhr-ului. Este minunat. Felicitări celor de la Schalke”, a spus el.