Friedrich Merz, înainte de Campionatul Mondial: “Dacă lucrurile merg foarte bine, Germania ar putea ajunge în finală”

Dan Roșu Publicat: 4 mai 2026, 18:39

Friedrich Merz merge pe mâna Germaniei - Profimedia Images

Cancelarul german Friedrich Merz consideră că selecţionata de fotbal a Germaniei are tot ce-i trebuie pentru a ajunge departe la Cupa Mondială din această vară, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada, ce va fi exclusiv în Universul Antena.

“Echipa germană este într-o formă atât de bună acum şi s-a dezvoltat atât de bine, încât are şanse să ajungă în fazele ulterioare, în semifinale, iar dacă lucrurile merg foarte bine, ar putea să ajungă chiar în finală”, a declarat Merz în cadrul unei emisiuni a postului de televiziune ARD.

“Dacă Germania ajunge în finală, voi fi acolo, desigur”, a adăugat cancelarul.

Friedrich Merz, un fan declarat al echipei Borussia Dortmund, a felicitat totodată rivala regională Schalke 04 pentru obţinerea promovării în Bundesliga, după victoria înregistrată sâmbătă în faţa formaţiei Fortuna Dusseldorf (1-0).

“Aştept cu nerăbdare să avem în sfârşit din nou derby-ul Ruhr-ului. Este minunat. Felicitări celor de la Schalke”, a spus el.

De asemenea, cancelarul german a condamnat comentariile pline de ură pe care antrenoarea echipei Union Berlin, Marie-Louise Eta, le primeşte pe reţelele de socializare de la numirea sa în această funcţie.

Eta este prima femeie care antrenează o echipă masculină de fotbal într-una dintre ligile de top din Europa.

Merz a precizat că atacurile sunt “insuportabile” şi reprezintă o “insultă” la adresa fotbalului.

“Cred că este minunat că face asta. Îi urez sincer mult succes”, a precizat cancelarul german.

