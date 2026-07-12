Video Embolo, eliminat după o simulare grosolană în Argentina – Elveţia! A început să plângă după ce a văzut roşu

Embolo a fost eliminat în minutul 71 al meciului din sferturile de finală dintre Argentina – Elveţia, după o fază incredibilă. Arbitrul a fluierat fault şi i-a arătat galben lui Paredes, dar reluările au arătat că nu l-a atins pe Embolo.

Centralul Pinheiro a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza, după care i-a arătat al doilea cartonaş galben lui Embolo pentru simulare. Atacantul elveţian a părăsit terenul în lacrimi