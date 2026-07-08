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Argentina – Elveţia LIVE VIDEO (duminică, 04:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Lionel Messi luptă pentru semifinalele CM

Dan Roșu Publicat: 8 iulie 2026, 15:06

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Argentina – Elveţia LIVE VIDEO (duminică, 04:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Lionel Messi luptă pentru semifinalele CM

Lionel Messi sărbătoreşte marcarea unui gol - Getty Images

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Argentina şi Elveţia se întâlnesc în ultimul sfert de finală al Campionatului Mondial 2026. Partida de pe Kansas City Stadium va avea loc duminică dimineaţă, de la ora 04:00, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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Argentina a ajuns în sferturile de finală după ce şi-a câştigat grupa cu maximum de puncte (3-0 cu Algeria, 2-0 cu Austria şi 3-1 cu Iordania), trecând apoi după prelungiri (3-2) de Capul Verde, totul culminând cu meciul de poveste cu Egipt, câştigat cu 3-2, după ce Pumele erau conduse în minutul 78 cu 2-0.

Argentina – Elveţia LIVE VIDEO, în sferturile Campionatului Mondial

De partea cealaltă, Elveţia a debutat în grupe cu un dezamăgitor 1-1 cu Qatar, dar s-a redresat şi au urmat două victorii, 4-1 cu Bosnia şi 2-1 cu Canada. În şaisprezecimi, europenii au trecut de Algeria, cu 2-0. A urmat duelul cu Columbia, decis la penalty-uri.

Aceasta va fi a şasea întâlnire directă dintre Argentina şi Elveţia. În cele două partide disputate la Mondiale (1966 şi 2014), sud-americanii s-au impus cu 2-0, respectiv 1-0. Restul de trei meciuri amicale au adus încă un succes albicelest şi două egaluri.

8 goluri pentru Lionel Messi

Lionel Messi este din nou aşteptat să strălucească şi în sferturi. Asta după ce a marcat deja opt goluri în primele cinci meciuri, reuşind chiar şi un hattrick în meciul de debut cu Algeria.

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Dacă Argentina a câştigat de trei ori trofeul mondial, fiind şi deţinătoarea trofeului, de partea cealaltă, Elveţia a acces pentru prima oară în sferturi, după eliminarea Columbiei.

Argentina – Elveţia | Echipele probabile

  • Argentina (4-1-3-2): Martinez – Molina, Romero, Martinez, Tagliafico – Paredes – De Paul, MacAllister, E. Fernandez – Messi, Alvarez
  • Elveţia (4-2-3-1): Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Freuler, Xhaka – Rieder, Jashari, Ndoye – Embolo
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A fost avantajată Argentina de arbitraj în meciul cu Egipt?
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