Argentina – Elveţia LIVE VIDEO (duminică, 04:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Lionel Messi luptă pentru semifinalele CM

Argentina şi Elveţia se întâlnesc în ultimul sfert de finală al Campionatului Mondial 2026. Partida de pe Kansas City Stadium va avea loc duminică dimineaţă, de la ora 04:00, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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Argentina a ajuns în sferturile de finală după ce şi-a câştigat grupa cu maximum de puncte (3-0 cu Algeria, 2-0 cu Austria şi 3-1 cu Iordania), trecând apoi după prelungiri (3-2) de Capul Verde, totul culminând cu meciul de poveste cu Egipt, câştigat cu 3-2, după ce Pumele erau conduse în minutul 78 cu 2-0.

Argentina – Elveţia LIVE VIDEO, în sferturile Campionatului Mondial

De partea cealaltă, Elveţia a debutat în grupe cu un dezamăgitor 1-1 cu Qatar, dar s-a redresat şi au urmat două victorii, 4-1 cu Bosnia şi 2-1 cu Canada. În şaisprezecimi, europenii au trecut de Algeria, cu 2-0. A urmat duelul cu Columbia, decis la penalty-uri.

Aceasta va fi a şasea întâlnire directă dintre Argentina şi Elveţia. În cele două partide disputate la Mondiale (1966 şi 2014), sud-americanii s-au impus cu 2-0, respectiv 1-0. Restul de trei meciuri amicale au adus încă un succes albicelest şi două egaluri.

8 goluri pentru Lionel Messi

Lionel Messi este din nou aşteptat să strălucească şi în sferturi. Asta după ce a marcat deja opt goluri în primele cinci meciuri, reuşind chiar şi un hattrick în meciul de debut cu Algeria.