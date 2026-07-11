Jurnal Antena Sport | Drumul e lung până în play-off
Pancu se gândeşte departe. Obiectivul lui e ca, la anul, pe vremea asta, să dea interviuri tot ca antrenor al Rapidului. Asta înseamnă că va avea un an bun în Giuleşti.
Pancu se gândeşte departe. Obiectivul lui e ca, la anul, pe vremea asta, să dea interviuri tot ca antrenor al Rapidului. Asta înseamnă că va avea un an bun în Giuleşti.
Jurnal Antena Sport | Drumul e lung până în play-offJurnal Antena Sport | Drumul e lung până în play-off
Jurnal Antena Sport | Fiecare cu trofeul luiJurnal Antena Sport | Fiecare cu trofeul lui
Fanii Spaniei au declanşat "nebunia" în Piaţa Antena World Cup după calificarea ibericilor în semifinalele CMFanii Spaniei au declanşat "nebunia" în Piaţa Antena World Cup după calificarea ibericilor în semifinalele CM
Thibaut Courtois s-a accidentat în meciul Spania - Belgia şi a părăsit terenul în lacrimi!Thibaut Courtois s-a accidentat în meciul Spania - Belgia şi a părăsit terenul în lacrimi!
Fanii au luat cu asalt Piaţa Antena World Cup înaintea sfertului Spania - Belgia de la Cupa MondialăFanii au luat cu asalt Piaţa Antena World Cup înaintea sfertului Spania - Belgia de la Cupa Mondială