Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | „Așa, și?” Jude Bellingham, reacție sfidătoare după ce Thomas Tuchel a făcut praf naționala Angliei

„Așa, și?” Jude Bellingham, reacție sfidătoare după ce Thomas Tuchel a făcut praf naționala Angliei

Alex Ioniță Publicat: 12 iulie 2026, 3:47

Comentarii
Așa, și?” Jude Bellingham, reacție sfidătoare după ce Thomas Tuchel a făcut praf naționala Angliei

Captură AntenaPLAY

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Jude Bellingham a avut o reacție sfidătoare după ce a aflat că Thomas Tuchel a făcut praf naționala Angliei, la interviul de la finalul meciului cu Norvegia, câștigat de britanici cu 2-1. Duelul a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bellingham a marcat de 2 ori în victoria cu Norvegia și a trimis Anglia în semifinalele Campionatului Mondial. Thomas Tuchel a făcut însă scandal la interviu și nu s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi.

Jude Bellingham, reacție sfidătoare după ce Thomas Tuchel a făcut scandal la interviu

„Ne-am făcut viața foarte grea astăzi. Rezultatul este excelent, dar nu sunt fericit cu jocul. Implicarea este bună, dar ne-am făcut viața foarte grea, prin modul în care am jucat, nu am fost organizați, nu am fost destul de repetitivi. Am avut noroc astăzi.

Nu știu care este problema, nu este vorba despre mentalitate. (n.r. A scăzut moralul echipei?) Moral?! Am spus că nu este vorba despre mentalitate!”, a „tunat” Thomas Tuchel.

Mai apoi, Jude Bellingham a venit la interviu și a fost întrebat ce crede despre declarația lui Thomas Tuchel. Acesta a venit cu un răspuns uimitor:

Reclamă
Reclamă

„(n.r. Thomas Tuchel nu a fost mulțumit de jocul echipei) Așa, și?!”, a spus Jude Bellingham.

Norvegia – Anglia 1-2, după prelungiri! Jude Bellingham și-a dus naționala în semifinale! Haaland, OUT de la Mondial

Meciul Norvegia – Anglia, încheiat cu scorul de 1-2, a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Partida a contat pentru sferturile de finală de la Campionatul Mondial.

Norvegia a dat prima lovitură a partidei de la Miami în minutul 37, prin Schjelderup. Jude Bellingham a restabilit egalitatea înainte de pauză, în minutul 45+2.

"Cine sunt eu?" Drama unei femei adoptate din România, trimisă în Canada cu identitatea unui alt copil"Cine sunt eu?" Drama unei femei adoptate din România, trimisă în Canada cu identitatea unui alt copil
Reclamă

Nu s-a mai marcat până la finalul timpului regulamentar, astfel că partida s-a îndreptat spre 2 reprize de prelungiri. Englezii au dat lovitura rapid, în prima parte, prin Jude Bellingham, care a stabilit scorul final în minutul 93.

După acest rezultat, Anglia s-a calificat în semifinale unde se va duela cu câștigătoarea sfertului dintre Argentina și Elveția.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine se va califica în finala Mondialului, din semifinala de vis Franţa - Spania?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cafeaua de specialitate, tot mai scumpă. În București plătești cât în Paris, Berlin sau Amsterdam
Observator
Cafeaua de specialitate, tot mai scumpă. În București plătești cât în Paris, Berlin sau Amsterdam
Cei doi români care l-au anihilat pe Haaland în România – Norvegia la U17. Unul a fost propus recent la FCSB, celălalt a ajuns în liga a 7-a!
Fanatik.ro
Cei doi români care l-au anihilat pe Haaland în România – Norvegia la U17. Unul a fost propus recent la FCSB, celălalt a ajuns în liga a 7-a!
3:39

Comunicatul FIFA după controversa uriaşă de la Norvegia – Anglia 1-2
3:24

Argentina – Elveţia LIVE VIDEO (duminică, 04:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Echipele de start
3:21

VideoFrustrarea lui Erling Haaland! Starul Norvegiei, la pământ după ce a fost scos de pe teren
2:46

VIDEONorvegia – Anglia 1-2, după prelungiri! Jude Bellingham și-a dus naționala în semifinale! Haaland, OUT de la Mondial
2:18

VIDEOControversă uriaşă în Norvegia – Anglia! Specialistul a dat verdictul: golul lui Bellingham trebuia anulat
2:15

Real Madrid scrie istorie la Campionatul Mondial! Bellingham și Mbappe, starurile care au contribuit decisiv
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean 2 FotoGata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon! 3 Vladislav Blănuță, gata să plece de la Dinamo Kiev! Clubul care l-a convins pe român 4 Verdictul specialistului după faza controversată din Spania – Belgia 2-1 5 FotoErling Haaland, dat de gol de iubita sa: “E puțin jenant că spun asta”. Ce fac cei doi într-o seară obișnuită 6 Mihai Rotaru nici n-a vrut să audă! Oferta de 2,2 milioane de euro refuzată pe loc de Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutăriiBombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării
FIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul MondialFIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul Mondial