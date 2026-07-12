„Așa, și?” Jude Bellingham, reacție sfidătoare după ce Thomas Tuchel a făcut praf naționala Angliei

Jude Bellingham a avut o reacție sfidătoare după ce a aflat că Thomas Tuchel a făcut praf naționala Angliei, la interviul de la finalul meciului cu Norvegia, câștigat de britanici cu 2-1. Duelul a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Bellingham a marcat de 2 ori în victoria cu Norvegia și a trimis Anglia în semifinalele Campionatului Mondial. Thomas Tuchel a făcut însă scandal la interviu și nu s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi.
Jude Bellingham, reacție sfidătoare după ce Thomas Tuchel a făcut scandal la interviu
„Ne-am făcut viața foarte grea astăzi. Rezultatul este excelent, dar nu sunt fericit cu jocul. Implicarea este bună, dar ne-am făcut viața foarte grea, prin modul în care am jucat, nu am fost organizați, nu am fost destul de repetitivi. Am avut noroc astăzi.
Nu știu care este problema, nu este vorba despre mentalitate. (n.r. A scăzut moralul echipei?) Moral?! Am spus că nu este vorba despre mentalitate!”, a „tunat” Thomas Tuchel.
Mai apoi, Jude Bellingham a venit la interviu și a fost întrebat ce crede despre declarația lui Thomas Tuchel. Acesta a venit cu un răspuns uimitor:
„(n.r. Thomas Tuchel nu a fost mulțumit de jocul echipei) Așa, și?!”, a spus Jude Bellingham.
Norvegia – Anglia 1-2, după prelungiri! Jude Bellingham și-a dus naționala în semifinale! Haaland, OUT de la Mondial
Meciul Norvegia – Anglia, încheiat cu scorul de 1-2, a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Partida a contat pentru sferturile de finală de la Campionatul Mondial.
Norvegia a dat prima lovitură a partidei de la Miami în minutul 37, prin Schjelderup. Jude Bellingham a restabilit egalitatea înainte de pauză, în minutul 45+2.
Nu s-a mai marcat până la finalul timpului regulamentar, astfel că partida s-a îndreptat spre 2 reprize de prelungiri. Englezii au dat lovitura rapid, în prima parte, prin Jude Bellingham, care a stabilit scorul final în minutul 93.
După acest rezultat, Anglia s-a calificat în semifinale unde se va duela cu câștigătoarea sfertului dintre Argentina și Elveția.
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