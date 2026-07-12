„Așa, și?” Jude Bellingham, reacție sfidătoare după ce Thomas Tuchel a făcut praf naționala Angliei

Jude Bellingham a avut o reacție sfidătoare după ce a aflat că Thomas Tuchel a făcut praf naționala Angliei, la interviul de la finalul meciului cu Norvegia, câștigat de britanici cu 2-1. Duelul a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Bellingham a marcat de 2 ori în victoria cu Norvegia și a trimis Anglia în semifinalele Campionatului Mondial. Thomas Tuchel a făcut însă scandal la interviu și nu s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi.

Jude Bellingham, reacție sfidătoare după ce Thomas Tuchel a făcut scandal la interviu

„Ne-am făcut viața foarte grea astăzi. Rezultatul este excelent, dar nu sunt fericit cu jocul. Implicarea este bună, dar ne-am făcut viața foarte grea, prin modul în care am jucat, nu am fost organizați, nu am fost destul de repetitivi. Am avut noroc astăzi.

Nu știu care este problema, nu este vorba despre mentalitate. (n.r. A scăzut moralul echipei?) Moral?! Am spus că nu este vorba despre mentalitate!”, a „tunat” Thomas Tuchel.

Mai apoi, Jude Bellingham a venit la interviu și a fost întrebat ce crede despre declarația lui Thomas Tuchel. Acesta a venit cu un răspuns uimitor: