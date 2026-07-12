Tatăl lui Erling Haaland nu s-a mai abţinut după controversele uriaşe din Norvegia – Anglia: “Bravo arbitrului”

Alfie Haaland, tatăl lui Erling Haaland, nu s-a ferit să îşi exprime imediat după fluierul final nemulţumirea legată de controversele meciului dintre Norvegia şi Anglia. Echipa lui Thomas Tuchel s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale după ce s-a impus cu 2-1, după prelungiri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arbtirul francez Clement Turpin a avut un meci greu la Miami, iar norvegienii sunt extrem de supăraţi pe deciziile luate de acesta. Mai întâi, “vikingii” au contestat golul egalizator al lui Jude Bellingham, din prelungirile primei reprize, susţinând că mingea a atins cablul care susţine spidercam-ul, înainte de a ajunge la starul lui Real Madrid.

World Cup 2026 se vede exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Marea finală va avea loc pe 19 iulie

Alfie Haaland, ironie la adresa arbitrului Turpin, după controversele din Norvegia – Anglia

O altă fază controversată a avut loc şi în minutul 55 al partidei de la Miami, atunci când Norvegia a avut un gol anulat. Heggem a trimis mingea în poartă, după respingerea lui Pickford, dar reuşita a fost anulată din cauza unui fault comis de Haaland asupra lui Anderson.

Extrem de supărat din cauza deciziilor luate de francez la acest meci, Alfie Haaland, tatăl lui Erling, l-a felicitat pe Jude Bellingham pentru cele două goluri marcate, dar l-a ironizat şi pe Clement Turpin:

“Bravo lui Bellingham şi arbitrului”, a fost mesajul postat pe X de Alfie Haaland, la postarea lui Fabrizio Romano despre reuşitele lui Bellingham în meciul de la Miami.