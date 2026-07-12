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Comunicatul FIFA după controversa uriaşă de la Norvegia – Anglia 1-2

Mihai Alecu Publicat: 12 iulie 2026, 3:39

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Comunicatul FIFA după controversa uriaşă de la Norvegia – Anglia 1-2

Comunicatul FIFA după controversa uriaşă de la Norvegia - Anglia. Foto: Getty Images

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Partida dintre Norvegia şi Anglia, din sferturile de finală de la Cupa Mondială, încheiată cu victoria britanicilor, 2-1, nu a fost lipsită de faze controversate, iar Clement Turpin a avut mult de lucru.

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Primul gol al lui Bellingham, din prelungirile primei reprize, a fost înscris după o degajare a lui Nyland, iar portarul nordic a acuzat că balonul a lovit firul de la Spider-Cam şi astfel traiectoria a fost schimbată.

FIFA a venit imediat după meciul Norvegia – Anglia 1-2 cu un comunicat

La fel şi selecţionerul Stale Solbakken a protestat, având în vedere că dacă mingea se loveşte de un obiect trebuie să fie oprit jocul, iar astfel ar fi putut să nu existe golul lui Jude Bellingham. Cei de la FIFA au venit repede cu un comunicat prin care neagă faptul că ar fi fost un contact al balonului cu firul de la Spider-Cam.

“Înainte de golul Angliei din minutul 45+2 împotriva Norvegiei, senzorul conectat la minge nu a înregistrat vreo atingere când se afla în aer, astfel nu este nicio evidenţă că balonul a fost atins de firul de la Spider-Cam şi astfel nu a fost schimbată traiectoria balonului”, a fost comunicatul celor de la FIFA.

Anglia a cerut fault la golul marcat de Norvegia

Un alt moment discutabil a fost la primul gol al partidei, asta după ce Patrick Berg a recuperat mingea în urma unui duel cu Harry Kane, la mijlocul terenului. Atacantul englez a rămas întins pe gazon şi a acuzat o lovitură, dar Clement Turpin a rămas de neînduplecat.

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Astfel, chiar şi după ce a fost verificată faza în camera VAR nu s-a întors decizia din teren şi nici nu a fost chemat francezul să se uite la reluări, iar englezii au fost nemulţumiţi de modul de abordare al centralului.

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