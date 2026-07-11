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Jurnal Antena Sport | Toată lumea la Antena

Cel mai tare marcator al României de la Mondiale, Răducioiu, a urmărit calificarea Spaniei din mijlocul fanilor, în Piaţa Antena World Cup. Şi a stat la poze cu toţi fanii.

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