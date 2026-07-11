Jurnal Antena Sport | Toată lumea la Antena
Cel mai tare marcator al României de la Mondiale, Răducioiu, a urmărit calificarea Spaniei din mijlocul fanilor, în Piaţa Antena World Cup. Şi a stat la poze cu toţi fanii.
Cel mai tare marcator al României de la Mondiale, Răducioiu, a urmărit calificarea Spaniei din mijlocul fanilor, în Piaţa Antena World Cup. Şi a stat la poze cu toţi fanii.
Jurnal Antena Sport | Toată lumea la AntenaJurnal Antena Sport | Toată lumea la Antena
Jurnal Antena Sport | Drumul e lung până în play-offJurnal Antena Sport | Drumul e lung până în play-off
Jurnal Antena Sport | Fiecare cu trofeul luiJurnal Antena Sport | Fiecare cu trofeul lui
Fanii Spaniei au declanşat "nebunia" în Piaţa Antena World Cup după calificarea ibericilor în semifinalele CMFanii Spaniei au declanşat "nebunia" în Piaţa Antena World Cup după calificarea ibericilor în semifinalele CM
Thibaut Courtois s-a accidentat în meciul Spania - Belgia şi a părăsit terenul în lacrimi!Thibaut Courtois s-a accidentat în meciul Spania - Belgia şi a părăsit terenul în lacrimi!