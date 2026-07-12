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Frustrarea lui Erling Haaland! Starul Norvegiei, la pământ după ce a fost scos de pe teren

Erling Haaland nu a încheiat pe teren Cupa Mondială 2026. Starul lui Manchester City nu a făcut un meci grozav în sfertul de finală dintre Norvegia şi Anglia. Echipa lui Thomas Tuchel s-a calificat în semifinale, după ce s-a impus cu 2-1, după prelungiri.

Haaland a stat pe teren până la pauza dintre cele două reprize de prelungiri, fiind înlocuit de selecţionerul Norvegiei. Pe banca de rezerve, atacantul lui Cit nu şi-a putut ascunde frustrarea

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