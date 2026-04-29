Gata de joc… și joacă. Au apărut echipamentele de la World Cup, pentru animalele de companie

Adidas a anunțat o nouă colecție de echipamente pentru Campionatul Mondial din această vară, însă nu pentru susținătorii naționalelor prezente la turneu. Ci pentru animalele lor de companie!

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie.

Echipamente pentru cățeluși

Susținătorii a patru naționale pot profita de această colecție. Pentru că echipamentele pentru cățeluși sunt replici ale tricourilor naționalei Argentinei, Columbiei, Japoniei și Mexicului.

„Gândite special pentru suporterii cu patru picioare, tricourile au emblema federației și logo-ul adidas aplicate prin transfer termic, pentru un aspect curat, premium, dar și pentru un confort adaptat animalelor de companie de diferite dimensiuni” spun cei de la Adidas.

Colecția va fi lansată pe 1 mai și va fi disponibilă în SUA, America Latină, Japonia, China, Vietnam, Filipine și Indonesia.