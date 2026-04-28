Gigi Becali, ultimele detalii despre noul antrenor de la FCSB: “El e norocosul”

Viviana Moraru Publicat: 28 aprilie 2026, 15:02

Gigi Becali a oferit ultimele detalii despre noul antrenor de la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că nu a mai discutat cu Elias Charalambous, tehnician aflat la Bucureşti în aceste zile pentru un eveniment.

Gigi Becali are încredere, însă, că cipriotul va accepta să revină la FCSB. Acesta ar fi transmis că îşi doreşte să preia echipa din vară, însă patronul campioanei insistă ca el să semneze înainte de finalul sezonului.

Gigi Becali, ultimele detalii despre noul antrenor de la FCSB: insistă pentru revenirea lui Elias Charalambous

Gigi Becali a declarat că antrenorul care o va prelua pe FCSB şi va reuşi să o califice în preliminariile Conference League, va fi sigur de faptul că va continua pe banca echipei şi din sezonul viitor. Rămâne, astfel, de văzut dacă Elias Charalambous va accepta propunerea latifundiarului din Pipera.

“Nu am mai vorbit cu el, dar va da un răspuns zilele astea. Azi, mâine, poimâine. A vorbit cu Teia și i-a zis că va da un răspuns. Antrenorul care vine și califică echipa va rămâne și în sezonul viitor. O să vină acum un antrenor, că trebuie să vină. Cine vine și califică echipa în preliminariile Conference League va rămâne și pentru sezonul viitor. Ăla e norocosul.

Dar eu cred că Charalambous va fi. El a zis «din vară». I-am zis că dacă vine, atunci vine de acum. Că dacă nu, vine altul și califică echipa și el va rămâne. O să vedem“, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro.

Cu tandemul Elias Charalambous – Mihai Pintilii, FCSB a câştigat două titluri de campioană a României. Cei doi au demisionat în urma acestui sezon mai slab, în care campioana a ratat play-off-ul. Mirel Rădoi a preluat echipa după plecarea celor doi, dar a renunţat la funcţia de antrenor al FCSB-ului după 5 etape. Rădoi a acceptat oferta turcilor de la Gaziantep. Între timp a şi debutat la echipa turcă, cu o înfrângere, 0-3, cu Eyupspor, fosta echipă a lui Denis Drăguş.

