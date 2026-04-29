„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”

La un pas de revenirea la Real Madrid, Jose Mourinho a acordat un interviu pentru publicația Sm din Italia în care a vorbit despre echipa națională, dar și despre Cristi Chivu, cel care îi poate călca pe urme și să câștige titlul și cupa la primul sezon.
Inter va deveni matematic campioană în acest weekend dacă o va învinge pe Parma.
Mourinho, cuvinte mari despre Chivu
Mourinho l-a lăudat pe Cristi Chivu, nu pentru acest sezon cât pentru felul în care și-a construit cariera de antrenor până în acest moment.
„Mă așteptam ca Chivu să devină antrenor? Cred că a fost foarte inteligent. Nu a trecut direct de pe teren pe bancă, de pe o săptămână pe alta, cum au făcut alți foști jucători. Cristian a lucrat ani de zile cu tinerii, cu Primavera, a studiat, a făcut cursuri. A avut și o experiență într-un loc ca Parma Calcio 1913, unde presiunea și responsabilitatea erau mai mici. A ajuns la Inter într-un moment de instabilitate și ar fi extraordinar să câștige titlul încă din primul an.
Dacă l-am felicitat? Nu. Știm cu toții că îl va câștiga, dar mai trebuie să-l și câștige. Nu sunt superstițios, dar cred în lucrurile astea: până nu o spune matematica, nu e gata. Când va câștiga, voi fi acolo să-l felicit” a spus Jose Mourinho.
Pe cine vede Mourinho la naționala Italiei
Discuția a ajuns și la naționala Italiei, cea care a ratat pentru a treia oară consecutiv calificarea la Campionatul Mondial. Antrenorul portughez, cel care a scris istorie la Inter si AS Roma, nu crede că Federația din Italia ar trebui să aleagă un antrenor străin.
„E trist. Când nu v-ați calificat, eram cu Rui Costa și nu ne venea să credem: «Cum e posibil ca Italia noastră să nu fi reușit?», ne întrebam. Dar e real, s-a întâmplat. Nu sunt de acord, nu cred că e nevoie de un antrenor din afară. Italia are tehnicieni cu carismă, calitate, experiență… Poate nu îl poți avea pe Carlo Ancelotti, dar îi poți avea pe Massimiliano Allegri, pe Antonio Conte și cu siguranță mai sunt și alții. Totuși, sunt lucruri care trebuie regândite.
Mă uit, de exemplu, la o țară ca Portugalia, cu doar 10 milioane de locuitori: competițiile de juniori, condițiile de lucru… sunt diferențe uriașe. Și apoi vezi calitatea jucătorilor portughezi care apar săptămânal, în timp ce selecționerul are probleme în a decide pe cine să lase pe dinafară” mai spune Mourinho.
- Încă o veste de coșmar pentru Cristi Chivu. Barcelona îl lasă fără cei mai importanți jucători
- Vestea pe care o așteptau toți fanii Interului! Decizia luată de Procuratură, în scandalul cu arbitraje
- Veste excelentă pentru Chivu! Revine la antrenamente și ar putea fi apt pentru meciul de titlu contra Parmei
- Cristi Chivu pregăteşte o lovitură! Inter vrea să transfere de la rivala Juventus
- Real Madrid i-a fixat prețul jucătorului dorit de Cristi Chivu la Inter: 20 de milioane de euro