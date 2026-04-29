„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”

La un pas de revenirea la Real Madrid, Jose Mourinho a acordat un interviu pentru publicația Sm din Italia în care a vorbit despre echipa națională, dar și despre Cristi Chivu, cel care îi poate călca pe urme și să câștige titlul și cupa la primul sezon.

Inter va deveni matematic campioană în acest weekend dacă o va învinge pe Parma.

Mourinho, cuvinte mari despre Chivu

Mourinho l-a lăudat pe Cristi Chivu, nu pentru acest sezon cât pentru felul în care și-a construit cariera de antrenor până în acest moment.

„Mă așteptam ca Chivu să devină antrenor? Cred că a fost foarte inteligent. Nu a trecut direct de pe teren pe bancă, de pe o săptămână pe alta, cum au făcut alți foști jucători. Cristian a lucrat ani de zile cu tinerii, cu Primavera, a studiat, a făcut cursuri. A avut și o experiență într-un loc ca Parma Calcio 1913, unde presiunea și responsabilitatea erau mai mici. A ajuns la Inter într-un moment de instabilitate și ar fi extraordinar să câștige titlul încă din primul an.

Dacă l-am felicitat? Nu. Știm cu toții că îl va câștiga, dar mai trebuie să-l și câștige. Nu sunt superstițios, dar cred în lucrurile astea: până nu o spune matematica, nu e gata. Când va câștiga, voi fi acolo să-l felicit” a spus Jose Mourinho.