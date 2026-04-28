Schimbare istorică în fotbal! Ce se întâmplă la World Cup cu jucătorii care își acoperă gura

FIFA pregătește o serie de reguli noi care să fie implementate la Campionatul Mondial care va avea loc în această vară, anunță The Athletic. Reguli care vor oferi și mai multă putere arbitrilor în timpul meciurilor.
World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic
Suspendare pentru acoperirea gurii
Cea mai importantă schimbare pe care urmează să o anunțe FIFA este acordarea unui cartonaș roșu direct pentru un jucător care își acoperă gura în timpul unei dispute, astfel încât să nu se poată citi pe buzele sale ce i-a spus adversarului. Decizia vine în urma scandalului din UEFA Champions League dintre Gianluca Prestianni și Vinicius Jr.
O altă schimbare importantă pe care ar urma să o facă FIFA este să le transmită arbitrilor să elimine jucătorii care ies de pe teren în semn de protest la o decizie luată.
Cele două schimbări vin în urma scandalurilor uriașe din fotbal de anul acesta: conflictul de la Benfica – Real Madrid și finala Cupei Africii, când jucătorii Senegalului au părăsit terenul după ce a fost acordat un penalty Marocului.
