LIVE VIDEO

Alex Masgras Publicat: 29 aprilie 2026, 12:23

România – Olanda se joacă ACUM. Tricolorii fac spectacol la debutul la Campionatul Mondial de hochei, Divizia I/B

Antrenament al României la Shenzhen / Facebook FRHG

România va juca împotriva Olandei, în primul meci de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, Divizia I/B. Toate meciurile tricolorilor de la Shenzhen vor fi LIVE în AntenaPLAY.

România a retrogradat anul trecut din Divizia I/A, după turneul organizat la Sf. Gheorghe. Tricolorii speră să revină în al doilea eşalon valoric al hocheiului mondial.

România – Olanda LIVE VIDEO

2/3 Min. 15:57: România – Olanda 5-0. Yevgeni Skachkov şi Zsombor Molnar au profitat de cele două superiorităţi ale României. Tricolorii conduc cu 5-0.

2/3 Min. 06:21: România – Olanda 3-0. Matias Haaranen a înscris şi el, după o combinaţie cu Kanya Tamas.

1/3: Min 14:16: România – Olanda 2-0. Tricolorii au profitat de primul powerplay şi au marcat prin Tamas Reszegh.

1/3 Min. 11:36: România – Olanda 1-0. Hunor Csaszar a deschis scorul pentru România.

Update 11:00: A început meciul.

România şi Olanda se întâlnesc pentru prima oară după şapte ani. Ultimul duel dintre cele două ţări a avut loc la ediţia din 2019 a Campionatului Mondial Divizia I/B, când tricolorii s-au impus cu 3-1. Acea ediţie a fost memorabilă pentru naţionala noastră, care a încheiat pe primul loc şi a obţinut promovarea în Divizia I/A.

La ediția de anul acesta, nicio echipă participantă în Divizia I/B nu va retrograda. IIHF a fost nevoită să anuleze turneul pentru Divizia II/A care trebuia să aibă loc în Emiratele Arabe Unite. Cum nicio echipă din Divizia II/A nu va promova, forul internațional a luat decizia ca nici echipele din Divizia I/B să nu retrogradeze.

Lotul României la Campionatul Mondial Divizia I/B

  • Portari: Adorján Attila(CSM Corona Brașov), Rasmus Rinne (ACSH Gheorgheni), Adorján Örs (Steaua București);
  • Fundași: Láday Tamás (SC Miercurea Ciuc), Salló Alpár (SC Miercurea Ciuc), Ferencz Csibi Róbert (SC Miercurea Ciuc), Haaranen Matias (ACSH Gheorgheni), Mesikämmen Konsta (ACSH Gheorgheni),
    Owen Williams (ACSH Gheorgheni), Bors Huba (CSM Corona Brașov);
  • Atacanți: Péter Balázs (SC Miercurea Ciuc), Rokaly Norbert (SC Miercurea Ciuc), Rokaly-Boldizsár Richárd (CSM Corona Brașov), Molnár Zsombor (CSM Corona Brașov), Gajdó Balázs (CSM Corona Brașov), Andrei Dan Filip (CSM Corona Brașov), Részegh Tamás (CSM Corona Brașov), Evgeny Skachkov (Red Hawks București), Császár Hunor (ACSH Gheorgheni), Sándor Székely Ottó (ACSH Gheorgheni), Imre Patrik (ACSH Gheorgheni), Gecse Olivér (ACS Fenestela 68), Kánya Tamás (Bietigheim Steelers – Germania);
  • Staff: Markus Juurikkala (antrenor principal), Péter Róbert (antrenor secund), Zsók Levente (antrenor secund), Ruczuj Gellért (antrenor portari), Császár Róbert (responsabil echipament), Szakács Szabolcs (responsabil echipament), Adrian Veșcan (fizioterapeut), Antal Előd Gergely (team manager).
