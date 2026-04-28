Florin Tănase a numit antrenorul pe care îl vrea la FCSB: “A avut rezultate incredibile”

Florin Tănase (33 de ani) a numit antrenorul pe care îl vrea la FCSB. Decarul roş-albaştrilor şi-ar dori ca Elias Charalambous să revină la formaţia campioană.
Elias Charalambous a sosit în România luni, pentru a participa la un eveniment al FCSB-ului. Gigi Becali anunţa că îi va propune cipriotului să se întoarcă pe banca echipei sale.
Florin Tănase a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Elias Charalambous şi a declarat că antrenorul cipriot a avut “rezultate incredibile”. Alături de roş-albaştri, tehnicianul a reuşit să câştige două titluri şi a calificat echipa în grupa de Europa League, doi ani la rând.
Întrebat dacă şi-ar dori ca Charalambous să revină, Tănase a răspuns afirmativ, fiind dornic să lucreze din nou cu tehnicianul cipriot.
“A făcut treabă foarte bună, a avut rezultate incredibile. Au fost doi ani minunați.
(n.r. ți-ai dori să revină?) De ce nu? Ar fi ceva bun pentru club”, a declarat Florin Tănase, conform digisport.ro.
După plecarea lui Mirel Rădoi, Elias Charalambous a fost primul antrenor contactat de Mihai Stoica, el refuzând să revină la FCSB. Cu toate acestea, Gigi Becali s-a declarat încrezător că-l poate face pe cipriot să se răzgândească.
“Charalambous a refuzat el, dar nu mă refuză pe mine. Îl refuză pe MM, dar nu mă refuză pe mine. MM e MM, Gigi Becali e Gigi Becali. Eu aşa cred”, declara Gigi Becali, citat de digisport.ro.
