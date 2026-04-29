Revoluție la CFR! Varga anunță 2 mutări importante în conducere: „Facem performanță” Ce se întâmplă cu Mureșan

Sebastian Ujica Publicat: 29 aprilie 2026, 12:33

Revoluție la CFR! Varga anunță 2 mutări importante în conducere: Facem performanță" Ce se întâmplă cu Mureșan

Finanțatorul celor de la CFR Cluj, Neluțu Varga, face noi schimbări în conducerea clubului: aduce înapoi doi oameni care au lucrat ani buni la CFR Cluj. Este vorba despre Marian Copilu și Ionuț Ivașcu.

Decizia vine în ciuda zvonurilor că cei doi ar fi vizați într-o anchetă a FRF cu pariurile. „O prostie” a reacționat Varga.

Cum va arăta conducerea clubului CFR Cluj

Patronul celor de la CFR Cluj a anunțat că Marian Copilu, președintele clubului din perioada 2017-2021, și Ioan Ivașcu, cel care a mai fost la CFR Cluj între 2011 și 2021, se întorc la club. Cu toate astea, Iuliu Mureșan rămâne președintele CFR-ului. În schimb, Bogdan Mara urmează să plece, scrie Prosport.

„Ionuț Ivașcu și Marian Copilu vor veni în club, sută la sută. Sunt alegerile mele, pentru a reechilibra clubul și pentru a face performanță.

Se schimbă organigrama. Iuliu Mureșan, președinte, Marian Copilu va fi director executiv și Ionuț Ivașcu va fi consilierul meu personal. L-am cooptat și pe Cadu, care are multe conexiuni și are o legătură strânsă cu istoria lui CFR, așa că știe ce avem nevoie. A vorbit și cu Pancu și împreună cu Marian, cu Ionuț și cu Iuliu vor găsi soluții ca să întărim echipa

Va fi mult mai bine și ridicăm ștacheta. Vor fi și mai mulți bani și nu vor mai exista probleme. Sunt deciziile mele și sunt convins că CFR va fi mult mai puternic de acum încolo” a spus Neluțu Varga pentru Prosport.

