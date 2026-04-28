Diego Maradona, selecționerul: costume stil „Goodfellas”, două ceasuri și o promisiune „nebună”

Maradona, cu costume în stil mafiot și două ceasuri la mâini

La Cupa Mondială, Diego s-a remarcat și prin stilul său vestimentar. Purta costume scumpe, elegante, fiind comparat de presă cu personajele din „Goodfellas”. Pe deasupra, avea două ceasuri la mâini, ambele Hublot Big Bang „Maradona”, ediție limitată. Unul arăta ora locală, din Africa de Sud, celălalt pe cea a Argentinei. Pentru noroc, rotea în mână niște mătănii, pe care le mai săruta din când în când.

„Am 23 de luptători și sunt pregătit să mor cu ei! Nu vorbesc despre titulari sau rezerve, oricine poate juca”, anunța Diego înaintea Mondialului. La antrenamente, nu se dădea înapoi de la joc. Atmosfera din lotul „pumelor” era una relaxată, cu zâmbete și bucurie, un haos aparent organizat. „Vreau ca băieții să vină cu chef și cu fericire la echipa națională”, le răspundea Maradona criticilor care îl acuzau că nu impune limite mai dure.

O Argentină spectaculoasă, care a zburdat până în sferturi

În grupa B a Mondialului, contra Nigeriei, Greciei și Coreei de Sud, Argentina a avut cea mai bună prestație din mandatul lui Maradona. Trei victorii, golaveraj 7-1 și un fotbal super ofensiv, energic și consistent. O echipă exuberantă, care a funcționat pe calapodul lui Diego. El Pibe a trăit la maximum pe bancă, un carusel al emoțiilor atât de caracteristic lui: a strigat, a sărit, a protestat, s-a bucurat, a plâns și de necaz, și de fericire.

În optimi, fotbalul convingător al Argentinei a continuat. Un 3-1 categoric cu Mexic, la finalul căruia Maradona a dedicat victoria poporului argentinian. „Astăzi le-am dat jucătorilor mei, cu tot sufletul meu, toate experiențele vieții mele”, a spus, fericit și emoționat, selecționerul „pumelor” după succesul cu mexicanii. Doar că în sferturi a venit dușul cel mai rece.

Eșecul dureros cu Germania și finalul mandatului

Meciul cu Germania, de la Cape Town, a venit într-un moment în care Maradona recâștigase încrederea presei, iar argentinienii începuseră să viseze la trofeu. Numai că pe teren a existat o singură echipă: Germania. Meciul a fost un dezastru pentru Argentina, depășită fizic și tactic de nemți. 0-4, iar visul lui Diego ajungea la final, în cel mai dureros mod posibil.

„Aș putea pleca mâine, habar nu am. Voi împlini 50 de ani pe 30 octombrie, iar acesta este cel mai greu moment din viața mea de când m-am retras din fotbal. A fost ca un pumn primit de la Muhammad Ali în plină figură. Nu mai am putere”, a declarat Maradona, epuizat, imediat după înfrângerea cu Germania. La nici o lună de la acest discurs, El Pibe părăsea naționala Argentinei, cu regretul că nu a mers până la capăt la Mondiale, așa cum o făcuse din teren.