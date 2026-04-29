Victor Piţurcă a propus un antrenor la FCSB: “Ar putea veni foarte bine”. A numit o singură problemă

Alex Masgras Publicat: 29 aprilie 2026, 12:35

Victor Piţurcă este de părere că Marius Şumudică ar face faţă la FCSB. Formaţia roş-albastră este în continuare în căutarea unui antrenor, după ce Mirel Rădoi a plecat la Gaziantep. Elias Charalambous este principala ţintă, dar Becali nu a ajuns la o înţelegere încă pentru revenirea cipriotului la echipă.

Numele lui Marius Şumudică s-a vehiculat şi el pentru banca FCSB-ului, dar Mihai Stoica a dezvăluit de ce fostul antrenor de la Rapid nu poate antrena la formaţia roş-albastră.

Victor Piţurcă este însă de altă părere. Fostul selecţioner nu consideră că declaraţiile lui Şumudică ar putea reprezenta un impediment. Singura problemă cu care s-ar confrunta antrenorul de 55 de ani ar fi implicarea lui Gigi Becali:

“Nu văd care ar fi impedimentul. Am înțeles că au fost niște declarații ale lui Șumudică… ăsta e Șumudică. Chiar dacă spune o vorbă astăzi, a doua zi retractează, așa e el. Nu e un tip rău, ranchiunos și așa mai departe.

De ce nu? Ar putea veni foarte bine la FCSB, știind că Gigi e imprevizibil, doar că trebuie să facă ce-i spune Gigi. Asta e problema”, a declarat Victor Piţurcă, potrivit sport.ro.

