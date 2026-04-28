Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”

Viviana Moraru Publicat: 28 aprilie 2026, 10:04

Antrenorul care i-ar fi spus “Da” lui Gigi Becali, pentru a semna cu FCSB, este Elias Charalambous. Tehnicianul cipriot e pe punctul de a reveni la formaţia campioană.

Presa din Cipru a făcut anunţul cu privire la revenirea lui Elias Charalambous la FCSB. Antrenorul a sosit la Bucureşti luni, pentru un eveniment alături de echipă.

În ciuda faptului că la sosirea în Capitală, Elias Charalambous a transmis că nu şi-a dat acordul pentru a reveni la FCSB, presa din Cipru a transmis că antrenorul ar fi ajuns, în cele din urmă, la o înţelegere cu Gigi Becali.

Ciprioţii au transmis că Elias Charalambous are o conexiune emoţională cu roş-albaştrii, alături de care a cucerit două titluri, astfel că i-a fost dificil să-l refuze pe Gigi Becali.

“La început, Elias Charalambous a fost reticent, când Gigi Becali l-a avertizat pentru a reveni pe banca FCSB-ului…Într-un final, el s-a decis să spună ‘Da’, e deja la Bucureşti, în afară de circumstanţele neprevăzute, el va prelua frâiele echipei.

Evident, antrenorul cipriot s-a conectat emoţional cu echipa din României, motiv pentru care se pregăteşte să revină la treabă”, au anunţat jurnaliştii ciprioţi.

După plecarea lui Mirel Rădoi, Elias Charalambous a fost primul antrenor contactat de Mihai Stoica, el refuzând să revină la FCSB. Cu toate acestea, Gigi Becali s-a declarat încrezător că-l poate face pe cipriot să se răzgândească.

Charalambous a refuzat el, dar nu mă refuză pe mine. Îl refuză pe MM, dar nu mă refuză pe mine. MM e MM, Gigi Becali e Gigi Becali. Eu aşa cred”, declara Gigi Becali, citat de digisport.ro.

Cu tandemul Elias Charalambous – Mihai Pintilii, FCSB a câştigat două titluri de campioană a României. Cei doi au demisionat în urma acestui sezon mai slab, în care campioana a ratat play-off-ul. Mirel Rădoi a preluat echipa după plecarea celor doi, dar a renunţat la funcţia de antrenor al FCSB-ului după 5 etape. Rădoi a acceptat oferta turcilor de la Gaziantep. Între timp a şi debutat la echipa turcă, cu o înfrângere, 0-3, cu Eyupspor, fosta echipă a lui Denis Drăguş.

