Pe cine pariază Jurgen Klopp că va fi starul Mondialului: „E fantastic! A arătat deja ce poate!”

Jurgen Klopp se pregătește de treabă: va fi unul dintre analiștii cu nume invitați la Campionatul Mondial din această vară.
World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.
Pe cine pariază Klopp la World Cup
Într-un interviu pentru BBC, Jurgen Klopp a fost întrebat care va fi starul care va ieși cel mai mult în evidență la Campionatul Mondial. Nu a avut nicio ezitare când a răspuns.
„Sper ca Flo Wirtz să aibă un Campionat Mondial fantastic, cu adevărat fantastic. Cred că are tot ce îi trebuie pentru a deveni un jucător de referință. Nu vreau să pun presiune pe el. A arătat deja cât de bun poate fi, chiar și într-un sezon dificil” a spus Klopp despre Wirtz, venit în vara trecută la Liverpool. Jucătorul de 22 de ani a avut evoluții mixte însă la noua echipă.
Klopp le-a urat mult noroc și foștilor săi elevi de la Liverpool care vor fi prezenți la World Cup. „Sper ca jucătorii mei să aibă un Mondial excelent. Sper ca Andy Robertson și Alisson Becker să se bucure de moment atunci când se vor întâlni. Îți dai seama ce înseamnă să joci împreună atâta timp, iar Scoția să se califice pentru prima dată, nu mai știu de când, la Mondial, și să ajungeți să vă înfruntați? Voi, prieteni, cu același grup de prieteni, să vă întâlniți într-un astfel de meci… cred că e unul dintre cele mai fericite momente din viață.
Îi doresc lui Virgil van Dijk să aibă un turneu excelent. Îi doresc din suflet lui Mohamed Salah un Campionat Mondial foarte bun. La fel și lui Sadio Mané, sper să aibă un turneu pe măsură. Iar „Macca”, Alexis Mac Allister, dacă ar câștiga din nou… a fost atât de frumos să-l văd cu medalia la gât când s-a întors la Brighton & Hove Albion.
Atât de mulți dintre foștii mei jucători sunt acum la Campionatul Mondial și e cu adevărat plăcut să vezi asta. Și îți dai seama cât de repede trece timpul. Un alt fost jucător de-al meu va fi coleg cu mine ca analist, Mats Hummels, alături de Thomas Müller, dar Mats a fost jucătorul meu. Dintr-odată, astfel de lucruri îți schimbă perspectiva” a declarat Jurgen Klopp pentru BBC.
