Anunț uriaș cu 43 de zile înainte de Mondial! FIFA a mărit potul cu 150 de milioane de dolari

Ceea ce se zvonea a devenit realitate. FIFA a anunțat că a aprobat o creștere cu 15% a potului total pentru participantele la Campionatul Mondial din această vară.
World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.
Premii mai mari
Premiul pentru cele 48 de participante a ajuns acum la 871 de milioane de dolari, cu aproape 150 de milioane în plus față de suma aprobată în luna decembrie. Decizia a fost luată de Consiliul FIFA la întâlnirea avut la Vancouver cu două zile înainte de cea de-a 76-a ediție a Congresului FIFA.
Noile fonduri includ câte 1 milion de dolari în plus în fondul de participare, dar și în cel pentru performanță. De asemenea, 16 milioane de dolari vor fi folosite pentru a acoperi costurile delegațiilor.
Inițial, suma aprobată de FIFA a fost de 727 de milioane de dolari. În comparație cu turneul final din Qatar, suma este aproape dublă: atunci, 440 de milioane de dolari au fost împărțite între cele 32 de echipe participante. Acum, numărul de participante a crescut la 48, iar suma a urcat până la 871 de milioane de dolari.
- Diego Maradona, selecționerul: costume stil „Goodfellas”, două ceasuri și o promisiune „nebună”
- Schimbare istorică în fotbal! Ce se întâmplă la World Cup cu jucătorii care își acoperă gura
- Gianni Infantino se crede Donald Trump! Cererea incredibilă făcută de șeful FIFA înaintea Congresului
- Toată lumea la World Cup 2026, toată lumea în Universul Antena! Povestea lui Diego Maradona
- Selecţionerul Croaţiei a făcut anunţul, după ce Luka Modric s-a operat! Ce se întâmplă cu mijlocaşul înainte de Cupa Mondială