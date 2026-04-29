Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Anunț uriaș cu 43 de zile înainte de Mondial! FIFA a mărit potul cu 150 de milioane de dolari

Anunț uriaș cu 43 de zile înainte de Mondial! FIFA a mărit potul cu 150 de milioane de dolari

Sebastian Ujica Publicat: 29 aprilie 2026, 9:36

Comentarii
Anunț uriaș cu 43 de zile înainte de Mondial! FIFA a mărit potul cu 150 de milioane de dolari

World Cup 2026 este în direct și în exclusivitate în Universul Antena / Getty Images

Ceea ce se zvonea a devenit realitate. FIFA a anunțat că a aprobat o creștere cu 15% a potului total pentru participantele la Campionatul Mondial din această vară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Premii mai mari

Premiul pentru cele 48 de participante a ajuns acum la 871 de milioane de dolari, cu aproape 150 de milioane în plus față de suma aprobată în luna decembrie. Decizia a fost luată de Consiliul FIFA la întâlnirea avut la Vancouver cu două zile înainte de cea de-a 76-a ediție a Congresului FIFA.

Noile fonduri includ câte 1 milion de dolari în plus în fondul de participare, dar și în cel pentru performanță. De asemenea, 16 milioane de dolari vor fi folosite pentru a acoperi costurile delegațiilor.

Inițial, suma aprobată de FIFA a fost de 727 de milioane de dolari. În comparație cu turneul final din Qatar, suma este aproape dublă: atunci, 440 de milioane de dolari au fost împărțite între cele 32 de echipe participante. Acum, numărul de participante a crescut la 48, iar suma a urcat până la 871 de milioane de dolari.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Observator
Scenariu negru adus de criza politică: TVA creşte iar, euro de 5.2 lei şi fără bani de pensii şi salarii
Fanatik.ro
Regula Burleanu la nivel mondial: FIFA schimbă istoria fotbalului! Obligatoriu un fotbalist sub 21 de ani la toate meciurile din lume
9:30

9:00

8:53

8:42

8:28

8:23

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
