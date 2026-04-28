Radu Drăguşin pleacă în Germania. Şi-a dat acordul pentru un transfer de 20 de milioane de euro!

Echipa care ar fi ajuns la un acord pentru transferul lui Radu Drăguşin este RB Leipzig. Germanii sunt gata să facă o ofertă oficială pentru a obţine semnătura fundaşului român de la Tottenham.

Potrivit fanatik.ro, Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, a făcut deja o vizită în Germania şi a fost mulţumit de ce condiţii i-au pregătit nemţii fundaşului român. Tottenham vrea 20 de milioane de euro pentru Radu Drăgușin, iar jucătorul şi-ar fi dat şi el acordul să meargă în Germania. Mutarea ar urma să se facă din vară.

Radu Drăguşin mai are contract cu Tottenham până în vara lui 2030. Fundaşul român a fost transferat de londonezi în iarna lui 2024 de la Genoa, în schimbul sumei de 25 de milioane de euro.

Românul nu a mai reuşit să se integreze la Tottenham, după accidentarea gravă care l-a ţinut departe de teren timp de 11 luni. RB Leipzig l-a dorit pe român şi în iarnă, dar acesta a refuzat preferând să rămână în Anglia.