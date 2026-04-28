Radu Drăguşin pleacă în Germania. Şi-a dat acordul pentru un transfer de 20 de milioane de euro!

Radu Constantin Publicat: 28 aprilie 2026, 16:35

Micky van de Ven şi Radu Drăguşin / Profimedia

Echipa care ar fi ajuns la un acord pentru transferul lui Radu Drăguşin este RB Leipzig. Germanii sunt gata să facă o ofertă oficială pentru a obţine semnătura fundaşului român de la Tottenham.

Potrivit fanatik.ro, Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, a făcut deja o vizită în Germania şi a fost mulţumit de ce condiţii i-au pregătit nemţii fundaşului român. Tottenham vrea 20 de milioane de euro pentru Radu Drăgușin, iar jucătorul şi-ar fi dat şi el acordul să meargă în Germania. Mutarea ar urma să se facă din vară.

Radu Drăguşin mai are contract cu Tottenham până în vara lui 2030. Fundaşul român a fost transferat de londonezi în iarna lui 2024 de la Genoa, în schimbul sumei de 25 de milioane de euro.

Românul nu a mai reuşit să se integreze la Tottenham, după accidentarea gravă care l-a ţinut departe de teren timp de 11 luni. RB Leipzig l-a dorit pe român şi în iarnă, dar acesta a refuzat preferând să rămână în Anglia.

