„Au bătut palma!” Surpriză de proporții! Unde va juca Paulo Dybala în sezonul următor

Atacantul naționalei Argentinei, Paulo Dybala, se întoarce acasă. ESPN anunță că Dybala a ajuns la un acord preliminar cu cei de la Boca Juniors!

Dybala a bătut palma cu Boca, cu care a putut să negocieze în ultimele luni din moment ce actualul contract cu AS Roma urmează să expire în vara viitoare.

Dybala pleacă din Serie A după 13 sezoane

Ajuns la 32 de ani, Dybala pune punct aventurii din Serie A după 13 sezoane. El a fost adus de Palermo în 2012, iar trei ani mai târziu era cumpărat de Juventus cu 40 de milioane de euro. A preluat tricoul lui Andrea Pirlo și a câștigat 5 titluri de campion cu Juve, 4 Coppa Italia și a ajuns în finala UEFA Champions League în 2017.

În 2012, Dybala s-a mutat la AS Roma cu care a jucat finală de Europa League în 2023. Însă marele succes a venit în 2022, cu naționala Argentinei, alături de care a câștigat Campionatul Mondial. Acum, Dybala se întoarce în campionatul intern la clubul unde visa să joace.

„Ar fi minunat. Nu știi niciodată. Acum joc pentru AS Roma și trebuie să apăr acest tricou, dar nu știi niciodată” spunea Dybala recent.