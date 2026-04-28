Vestea pe care o așteptau toți fanii Interului! Decizia luată de Procuratură, în scandalul cu arbitraje

Sebastian Ujica Publicat: 28 aprilie 2026, 18:17

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Cristi Chivu și cei de la Inter Milano pot să răsufle ușurați: ultimul cutremur din fotbalul italian, ancheta cu privire la șeful arbitrilor, nu are în prim-plan clubul!

Gazzetta dello Sport anunță că niciun oficial de la liderul din Serie A nu este luat în colimator de Procuratură.

Inter, în afara pericolului

Gazzetta scrie că pe lista celor aflați sub investigație pentru complicitate se află cinci persoane. Niciun membru al clubului Inter și nimeni de la vreun alt club, jucători sau manageri. Gianluca Rocchi și alți 4 arbitri sunt oficial sub lupa procurorilor.

Gianluca Rocchi este acuzat de fraudă prin alegerea unor arbitri care au favorizat Inter. Sunt două meciuri luate în vizor: Bologna – Inter în campionat și Inter – Milan în Coppa Italia. Pe lângă Rochi, sub investigație sunt Andrea Gervasoni, șeful VAR care s-a auto-suspendat. Alți doi arbitri, Luigi Nasca, cel care a fost la VAR la partidele Salernitana – Modena și Inter – Verona, plus Rodolfo Di Vuolo, arbitru VAR la Inter – Verona. Cei patru sunt acuzați de complicitate la fraudă, cel mai grav cap de acuzare. Al 5-lea suspect este Daniele Paterna, arbitrul VAR de la Udinese – Parma.

Oficiul de Procuratură din Milano a chemat la audieri aproximativ 30 de arbitri în acest caz. Acest lucru arată dimensiunea investigației care ar urma să fie finalizată în vară, în iunie-iulie. Însă în acest moment, niciun club din Serie A, deci nici Inter Milano, nu riscă vreo sancțiune pentru că nu sunt implicați în investigație.

Citește și:
Pericole reale în jucăriile copiilor. Mamă: "Biluţele le-a băgat în năsuc"
Observator
Pericole reale în jucăriile copiilor. Mamă: "Biluţele le-a băgat în năsuc"
Simona Halep, imagine de milioane cu un buchet superb de flori. Sportiva a uimit pe toată lumea
Fanatik.ro
Simona Halep, imagine de milioane cu un buchet superb de flori. Sportiva a uimit pe toată lumea
18:10

Ședință de urgență la PAOK! Răzvan Lucescu, față în față cu Ivan Savvidis
17:44

EXCLUSIVAvocatul Simonei Halep o apără pe Ana Bărbosu! Nicolae Forminte: “Sper ca suspendarea să se reducă la un an”
17:44

EXCLUSIV„Ratează și Jocurile Olimpice…” Reacția Monicăi Roșu când a aflat de suspendarea Anei Bărbosu
17:33

Statisticienii au dat verdictul! Cine este marea favorită la câștigarea UEFA Champions League
17:18

Gianni Infantino se crede Donald Trump! Cererea incredibilă făcută de șeful FIFA înaintea Congresului
17:10

EXCLUSIVFederaţia Română de Gimnastică, anunţ oficial despre suspendarea Anei Bărbosu. Ioan Suciu: “Lucrurile nu rămân aşa”
Vezi toate știrile
1 Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti” 2 Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter 3 Răzvan Lucescu a făcut anunţul, după ce Mihai Stoica a spus că îl vrea la FCSB: “Am avut oameni puternici ca patroni” 4 Florin Tănase a numit antrenorul pe care îl vrea la FCSB: “A avut rezultate incredibile” 5 Gigi Becali, ultimele detalii despre noul antrenor de la FCSB: “El e norocosul” 6 Decizia luată de conducerea Rapidului în privinţa lui Gâlcă, după ce giuleştenii au fost umiliţi de Dinamo!
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor