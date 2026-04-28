Vestea pe care o așteptau toți fanii Interului! Decizia luată de Procuratură, în scandalul cu arbitraje

Cristi Chivu și cei de la Inter Milano pot să răsufle ușurați: ultimul cutremur din fotbalul italian, ancheta cu privire la șeful arbitrilor, nu are în prim-plan clubul!

Gazzetta dello Sport anunță că niciun oficial de la liderul din Serie A nu este luat în colimator de Procuratură.

Inter, în afara pericolului

Gazzetta scrie că pe lista celor aflați sub investigație pentru complicitate se află cinci persoane. Niciun membru al clubului Inter și nimeni de la vreun alt club, jucători sau manageri. Gianluca Rocchi și alți 4 arbitri sunt oficial sub lupa procurorilor.

Gianluca Rocchi este acuzat de fraudă prin alegerea unor arbitri care au favorizat Inter. Sunt două meciuri luate în vizor: Bologna – Inter în campionat și Inter – Milan în Coppa Italia. Pe lângă Rochi, sub investigație sunt Andrea Gervasoni, șeful VAR care s-a auto-suspendat. Alți doi arbitri, Luigi Nasca, cel care a fost la VAR la partidele Salernitana – Modena și Inter – Verona, plus Rodolfo Di Vuolo, arbitru VAR la Inter – Verona. Cei patru sunt acuzați de complicitate la fraudă, cel mai grav cap de acuzare. Al 5-lea suspect este Daniele Paterna, arbitrul VAR de la Udinese – Parma.

Oficiul de Procuratură din Milano a chemat la audieri aproximativ 30 de arbitri în acest caz. Acest lucru arată dimensiunea investigației care ar urma să fie finalizată în vară, în iunie-iulie. Însă în acest moment, niciun club din Serie A, deci nici Inter Milano, nu riscă vreo sancțiune pentru că nu sunt implicați în investigație.