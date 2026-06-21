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Germania rămâne Germania! Statistica nemţilor care sperie orice adversar de la Campionatul Mondial

Dan Roșu Publicat: 21 iunie 2026, 1:59

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Germania rămâne Germania! Statistica nemţilor care sperie orice adversar de la Campionatul Mondial

Jucătorii Germaniei sărbătoresc victoria cu Coasta de Fildeş - Getty Images

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Germania a învins Coasta de Fildeş cu 2-1 şi s-a calificat în şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026, competiţie care e exclusiv în Universul Antena.

Nemţii au fost conduşi la pauză de africani, dar rezerva Deniz Undav a întors partida, cu o dublă care l-a ajutat devină unic în istoria Mondialelor.

Germania e unică în istoria Campionatelor Mondiale

În urma victoriei cu ivorienii, Germania a depăşit un record pe care îl împărţea cu Brazilia, cel al meciurilor câştigate, din postura de echipă condusă în acele dueluri.

Astfel, Germania are la Mondiale 16 meciuri în care a fost condusă şi s-a impus ulterior, fiind urmată la acest capitol de Brazilia (15) şi de Uruguay, Suedia, Spania, Italia, Franţa şi Olanda, cu câte 6 partide.

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Germania – Coasta de Fildeş 2-1

Germania a început în forţă la Toronto şi Kai Havertz a şutat peste poartă încă din primul minut al meciului. Tot Havertz a expediat o lovitură de cap periculoasă, respinsă de portarul Yahia Fofana în minutul 10. Opt minute mai târziu Musiala a trimis peste bara transversală, pentru ca Pavlovici înscrie în minutul 22, dar golul a fost anulat pentru fault în atac, la portarul ivorian.

Kessie a deschis scorul pentru africani, în minutul 29, înscriind din careu, iar nemţii au mai avut un gol anulat, în minutul 39, la Havertz. Ivorienii au avut primele ocazii ale reprizei secunde, dar inspiraţia l-a ajutat din nou pe Nagelsmann.

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Intraţi în minutul 60, assistul lui Amiri şi golul lui Undav au adus egalarea după numai trei minute. Pe final s-a jucat pe contre. Adingra a primit în careu, singur cu portarul, dar a preluat greşit şi germanii au plecat pe contraatac, iar Nathaniel Brown a şutat periculos, însă Fofana a apărat.

Undav a reuşlit dubla în minutul 90+4 şi Germania Coasta de Fildeş s-a încheiat 2-1. Echipa lui Julian Nagelsmann conduce cu 6 puncte în grupa E, iar Coasta de Fildeş e a doua, cu 3 puncte.

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