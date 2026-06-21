Germania rămâne Germania! Statistica nemţilor care sperie orice adversar de la Campionatul Mondial

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Germania a învins Coasta de Fildeş cu 2-1 şi s-a calificat în şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026, competiţie care e exclusiv în Universul Antena.

Nemţii au fost conduşi la pauză de africani, dar rezerva Deniz Undav a întors partida, cu o dublă care l-a ajutat să devină unic în istoria Mondialelor.

Germania e unic ă î n istoria Campionatelor Mondiale

În urma victoriei cu ivorienii, Germania a depăşit un record pe care îl împărţea cu Brazilia, cel al meciurilor câştigate, din postura de echipă condusă în acele dueluri.

Astfel, Germania are la Mondiale 16 meciuri în care a fost condusă şi s-a impus ulterior, fiind urmată la acest capitol de Brazilia (15) şi de Uruguay, Suedia, Spania, Italia, Franţa şi Olanda, cu câte 6 partide.