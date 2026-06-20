Germania – Coasta de Fildeş LIVE VIDEO (23:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Se anunţă show în Grupa E

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Germania şi Coasta de Fildeş se întâlnesc în a doua rundă de meciuri din faza grupelor Campionatului Mondial 2026. Duelul dintre cele două naţionale va avea loc sâmbătă, de la ora 23:00, exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Înaintea partidei de la Toronto, cele două echipe au câte trei puncte acumulate în Grupa E. Nemţii au distrus Curacao, cu 7-1, în timp ce Coasta de Fildeş a învins Ecuador, cu 1-0.

Germania – Coasta de Fildeş e s â mb ătă, de la ora 23:00

Aceasta va fi cea de-a doua partidă directă dintre cele două echipe naţionale. Precedenta, disputată în toamna lui 2009, s-a terminat la egalitate, 2-2.

Pentru nemţi, aceasta este a 21-a participare la World Cup. De partea cealaltă, “Elefanţii” sunt pentru a patra oară la un turneu final mondial.