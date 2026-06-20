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Germania – Coasta de Fildeş LIVE VIDEO (23:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Se anunţă show în Grupa E

Dan Roșu Publicat: 20 iunie 2026, 10:43

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Germania – Coasta de Fildeş LIVE VIDEO (23:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Se anunţă show în Grupa E

Jucătorii Germaniei sărbătoresc marcarea unui gol - Getty Images

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Germania şi Coasta de Fildeş se întâlnesc în a doua rundă de meciuri din faza grupelor Campionatului Mondial 2026. Duelul dintre cele două naţionale va avea loc sâmbătă, de la ora 23:00, exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Înaintea partidei de la Toronto, cele două echipe au câte trei puncte acumulate în Grupa E. Nemţii au distrus Curacao, cu 7-1, în timp ce Coasta de Fildeş a învins Ecuador, cu 1-0.

Germania – Coasta de Fildeş e sâmbătă, de la ora 23:00

Aceasta va fi cea de-a doua partidă directă dintre cele două echipe naţionale. Precedenta, disputată în toamna lui 2009, s-a terminat la egalitate, 2-2.

Pentru nemţi, aceasta este a 21-a participare la World Cup. De partea cealaltă, “Elefanţii” sunt pentru a patra oară la un turneu final mondial.

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Chiar dacă africanii vin după cinci victorii consecutive, Germania e favorita bookmakerilor, cu o cotă de 1.55. Coasta de Fildeş are o cotă de 5.80, iar egalul are o cotă de 4.65.

Germania – Coasta de Fildeş | Echipele probabile

  • Germania (4-2-3-1): Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Pavlovic, Nmecha – Sane, Musiala, Wirtz – Havertz
  • Coasta de Fildeș (4-4-2): Y. Fofana – Doue, Singo, Agbadou, Konan – Diallo, Kessie, S. Fofana, Diomande – Bonny, Toure

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