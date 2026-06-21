Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Deniz Undav e unic în istoria Mondialelor după dubla care a calificat Germania în şaisprezecimi

Deniz Undav e unic în istoria Mondialelor după dubla care a calificat Germania în şaisprezecimi

Dan Roșu Publicat: 21 iunie 2026, 1:23

Comentarii
Deniz Undav e unic în istoria Mondialelor după dubla care a calificat Germania în şaisprezecimi

Deniz Undav sărbătoreşte marcarea unui gol - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deniz Undav este unul dintre numele de urmărit la Campionatul Mondial 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

Atacantul de 29 de ani cotat la 22 de milioane de euro i-a adus Germaniei calificarea în fazele eliminatorii, după dubla spectaculoasă reuşită în repriza secundă a meciului cu Coasta de Fildeş (2-1).

Performanţă unică pentru Deniz Undav

După primele două meciuri disputate la Mondial, Undav şi-a trecut în cont 3 goluri şi două pase decisive. El este al cincilea jucător din istoria fotbalului care reuşeşte aibă cel puţin 3 goluri şi 2 assist-uri după primele două dueluri din grupe, după Max Morlock, Gerd Muller, Grzegorz Lato, Preben Elkjaer şi Karim Benzema.

Ceea ce îl face unic pe atacantul lui Stuttgart este că el este singurul dintre cei menţionaţi mai sus care a reuşit asta din postura de rezervă. Undav a evolut 30 de minute contra Curacao şi alte 26 cu Coasta de Fildeş.

Reclamă
Reclamă

În total, Deniz Undav are 9 goluri şi 4 assist-uri în cele 11 selecţii pe care le-a adunat la naţionala Germaniei.

Germania – Coasta de Fildeş 2-1

Germania a învins sâmbătă seara, scor 2-1, Coasta de Fildeş, în grupa E a Cupei Mondiale. Nemţii au reuşit victoria printr-un gol în minutul 90+4.

Germania a început în forţă la Toronto şi Kai Havertz a şutat peste poartă încă din primul minut al meciului. Tot Havertz a expediat o lovitură de cap periculoasă, respinsă de portarul Yahia Fofana în minutul 10.

Experiment Observator. Cât te costă să faci piaţa într-un oraş de provincie, comparativ cu BucureştiulExperiment Observator. Cât te costă să faci piaţa într-un oraş de provincie, comparativ cu Bucureştiul
Reclamă

Opt minute mai târziu Musiala a trimis peste bara transversală, pentru ca Pavlovic înscrie în minutul 22, dar golul a fost anulat pentru fault în atac, la portarul ivorian. Kessie a deschis scorul pentru africani, în minutul 29, înscriind din careu, iar nemţii au mai avut un gol anulat, în minutul 39, la Havertz.

Ivorienii au avut primele ocazii ale reprizei secunde, dar inspiraţia l-a ajutat din nou pe Nagelsmann. Intraţi în minutul 60, assistul lui Amiri şi golul lui Undav au adus egalarea după numai trei minute. Pe final s-a jucat pe contre. Adingra a primit în careu, singur cu portarul, dar a preluat greşit şi germanii au plecat pe contraatac, iar Nathaniel Brown a şutat periculos, însă Fofana a apărat.

Undav a reuşlit dubla în minutul 90+4 şi Germania Coasta de Fildeş s-a încheiat 2-1. Echipa lui Julian Nagelsmann conduce cu 6 puncte în grupa E, iar Coasta de Fildeş e a doua, cu 3 puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi surpriza neplăcută a Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă porumbul fiert, la început de sezon. Preţurile, aşteptate să scadă zilele următoare
Observator
Cât costă porumbul fiert, la început de sezon. Preţurile, aşteptate să scadă zilele următoare
Atenție Craiova, adversarul din Liga Campionilor a marcat de 8 ori în ultimul meci
Fanatik.ro
Atenție Craiova, adversarul din Liga Campionilor a marcat de 8 ori în ultimul meci
1:00 21 iun.

VIDEOGermania – Coasta de Fildeş 2-1. Victorie dramatică, adusă de Undav în prelungiri. Germanii, calificaţi în 16-imi
23:52

Gianni Infantino şi premierul canadian Mark Carney au semnat un steag al Rusiei
23:46

Lovitură cruntă pentru Carlo Ancelotti! Starul Braziliei e OUT și poate rata toată Cupa Mondială
23:18

Cinci lucruri după Olanda – Suedia 5-1, meciul în care Brobbey le-a dat clasă lui Isak și Gyökeres
23:13

Manuel Neuer este unic! Performanța fantastică stabilită la partida cu Coasta de Fildeș
23:00

Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
Vezi toate știrile
1 Răsturnare de situație. Ce se întâmplă, de fapt, cu Denis Drăguș. Gigi Becali l-a anunţat ca şi transferat la FCSB 2 Gigi Becali pregătește o schimbare majoră la FCSB. Titular surpriză anunțat: „E foarte bun. Jucăm cu el” 3 Daniel Oprița a făcut anunțul! O echipă din Liga a 2-a atacă promovarea cu un buget uriaș: „Șapte milioane de euro!” 4 Fostul jucător al lui Real Madrid a suferit un infarct, la numai 40 de ani! A fost operat de urgenţă după meci 5 VideoAlmiron, eliminat pentru că şi-a acoperit gura în Turcia – Paraguay! Moment fără precedent în istoria fotbalului 6 Scandal uriaș la Cupa Mondială! Algeria a făcut plângere la FIFA din cauza lui Lionel Messi
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB