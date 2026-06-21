Deniz Undav e unic în istoria Mondialelor după dubla care a calificat Germania în şaisprezecimi

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Deniz Undav este unul dintre numele de urmărit la Campionatul Mondial 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

Atacantul de 29 de ani cotat la 22 de milioane de euro i-a adus Germaniei calificarea în fazele eliminatorii, după dubla spectaculoasă reuşită în repriza secundă a meciului cu Coasta de Fildeş (2-1).

Performanţă unică pentru Deniz Undav

După primele două meciuri disputate la Mondial, Undav şi-a trecut în cont 3 goluri şi două pase decisive. El este al cincilea jucător din istoria fotbalului care reuşeşte să aibă cel puţin 3 goluri şi 2 assist-uri după primele două dueluri din grupe, după Max Morlock, Gerd Muller, Grzegorz Lato, Preben Elkjaer şi Karim Benzema.

Ceea ce îl face unic pe atacantul lui Stuttgart este că el este singurul dintre cei menţionaţi mai sus care a reuşit asta din postura de rezervă. Undav a evolut 30 de minute contra Curacao şi alte 26 cu Coasta de Fildeş.