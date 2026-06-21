Deniz Undav e unic în istoria Mondialelor după dubla care a calificat Germania în şaisprezecimi

Deniz Undav este unul dintre numele de urmărit la Campionatul Mondial 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.
Atacantul de 29 de ani cotat la 22 de milioane de euro i-a adus Germaniei calificarea în fazele eliminatorii, după dubla spectaculoasă reuşită în repriza secundă a meciului cu Coasta de Fildeş (2-1).
Performanţă unică pentru Deniz Undav
După primele două meciuri disputate la Mondial, Undav şi-a trecut în cont 3 goluri şi două pase decisive. El este al cincilea jucător din istoria fotbalului care reuşeşte să aibă cel puţin 3 goluri şi 2 assist-uri după primele două dueluri din grupe, după Max Morlock, Gerd Muller, Grzegorz Lato, Preben Elkjaer şi Karim Benzema.
Ceea ce îl face unic pe atacantul lui Stuttgart este că el este singurul dintre cei menţionaţi mai sus care a reuşit asta din postura de rezervă. Undav a evolut 30 de minute contra Curacao şi alte 26 cu Coasta de Fildeş.
În total, Deniz Undav are 9 goluri şi 4 assist-uri în cele 11 selecţii pe care le-a adunat la naţionala Germaniei.
Germania – Coasta de Fildeş 2-1
Germania a învins sâmbătă seara, scor 2-1, Coasta de Fildeş, în grupa E a Cupei Mondiale. Nemţii au reuşit victoria printr-un gol în minutul 90+4.
Germania a început în forţă la Toronto şi Kai Havertz a şutat peste poartă încă din primul minut al meciului. Tot Havertz a expediat o lovitură de cap periculoasă, respinsă de portarul Yahia Fofana în minutul 10.
Opt minute mai târziu Musiala a trimis peste bara transversală, pentru ca Pavlovic să înscrie în minutul 22, dar golul a fost anulat pentru fault în atac, la portarul ivorian. Kessie a deschis scorul pentru africani, în minutul 29, înscriind din careu, iar nemţii au mai avut un gol anulat, în minutul 39, la Havertz.
Ivorienii au avut primele ocazii ale reprizei secunde, dar inspiraţia l-a ajutat din nou pe Nagelsmann. Intraţi în minutul 60, assistul lui Amiri şi golul lui Undav au adus egalarea după numai trei minute. Pe final s-a jucat pe contre. Adingra a primit în careu, singur cu portarul, dar a preluat greşit şi germanii au plecat pe contraatac, iar Nathaniel Brown a şutat periculos, însă Fofana a apărat.
Undav a reuşlit dubla în minutul 90+4 şi Germania – Coasta de Fildeş s-a încheiat 2-1. Echipa lui Julian Nagelsmann conduce cu 6 puncte în grupa E, iar Coasta de Fildeş e a doua, cu 3 puncte.
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