Video Guadalajara: al doilea oraş din Mexic aşteaptă startul Campionatului Mondial 2026

Guadalajara este al doilea oraş din Mexic care va găzdui partide la Campionatul Mondial 2026. Turneul final va fi live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Guadalajara va găzdui în total patru partide de la Campionatul Mondial, pe Estadio Guadalajara. Arena inaugurată în 2010 este una spectaculoasă, având o capacitate de 48.000 de locuri.

Guadalajara este oraşul unde tradiţia şi elemenetele culturale specifice aşteaptă fotbalul de cel mai înalt nivel. Al doilea oraş din Mexic este asociat şi cu mariachi-ul, un stil muzical care a luat naştere în statul Jalisco.