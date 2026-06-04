Ziua cea mare pentru Cristi Chivu! Când anunță Inter prelungirea contractului cu antrenorul român

Cristi Chivu urmează în curând să semneze prelungirea contractului său cu Inter până în 2028, cu opțiune de extindere a înțelegerii pentru încă un sezon. După ce antrenorul român s-a întâlnit astăzi, 4 iunie, cu șefii lui Inter la sediul clubului, presa din Italia a dezvăluit când va face clubul “nerazzurro” anunțul oficial mult așteptat.
Cristi Chivu a avut un sezon de vis la Inter, reușind să cucerească titlul și Cupa Italiei alături de formația pentru care a scris istorie și din postura de jucător. De aceea, Giuseppe Marotta și restul membrilor din conducerea clubului de pe Meazza au luat decizia de a-i pune pe masă un nou contract românului, cu un salariu dublat și o putere de decizie mai mare.
5 iunie: Ziua în care Chivu pune pixul pe noul contract cu Inter
Joi, pe 4 iunie, Chivu s-a văzut cu oficialii lui Inter pentru a pune la punct ultimele detalii ale înțelegerii sale în cadrul unei întâlniri care a durat nu mai puțin de patru ore. Cele două tabere nu au vorbit însă doar despre contractul românului, ci și despre strategia din mercato-ul de vară, unde “nerazzurrii” trebuie neapărat să facă o mutare după ce l-au pierdut pe Denzel Dumfries. Marco Palesta, fotbalistul împrumutat de Cagliari de la Atalanta în acest sezon, e pe “radarul” lui Chivu.
În ceea ce privește anunțul oficial al semnării noului contract de către Chivu, jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport anticipează că vestea va veni vineri, 5 iunie. “Beppe” Marotta ar urma să dea vestea la Festivalul Serie A care va avea loc la Parma, locul unde românul și-a început cariera de antrenor în fotbalul mare.
“Tot ce mai rămâne acum este confirmarea oficială a extinderii acordului până în 2028, cu opțiune pentru încă un sezon.
Anunțul formal este așteptat foarte curând: președintele Giuseppe Marotta îl va face, cel mai probabil, mâine, la Parma, în timpul Festivalului Serie A“.
Cristi Chivu va primi patru milioane de euro odată cu semnarea noului contract și va avea rolul de manager, urmând să aibă un cuvânt mai greu de spus în privința transferurilor.
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