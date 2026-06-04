Home | Fotbal | Serie A | Ziua cea mare pentru Cristi Chivu! Când anunță Inter prelungirea contractului cu antrenorul român

Ziua cea mare pentru Cristi Chivu! Când anunță Inter prelungirea contractului cu antrenorul român

Andrei Nicolae Publicat: 4 iunie 2026, 22:28

Comentarii
Ziua cea mare pentru Cristi Chivu! Când anunță Inter prelungirea contractului cu antrenorul român

Cristi Chivu, alături de Scudetto și Cupa Italiei / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cristi Chivu urmează în curând să semneze prelungirea contractului său cu Inter până în 2028, cu opțiune de extindere a înțelegerii pentru încă un sezon. După ce antrenorul român s-a întâlnit astăzi, 4 iunie, cu șefii lui Inter la sediul clubului, presa din Italia a dezvăluit când va face clubul “nerazzurro” anunțul oficial mult așteptat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Chivu a avut un sezon de vis la Inter, reușind să cucerească titlul și Cupa Italiei alături de formația pentru care a scris istorie și din postura de jucător. De aceea, Giuseppe Marotta și restul membrilor din conducerea clubului de pe Meazza au luat decizia de a-i pune pe masă un nou contract românului, cu un salariu dublat și o putere de decizie mai mare.

5 iunie: Ziua în care Chivu pune pixul pe noul contract cu Inter

Joi, pe 4 iunie, Chivu s-a văzut cu oficialii lui Inter pentru a pune la punct ultimele detalii ale înțelegerii sale în cadrul unei întâlniri care a durat nu mai puțin de patru ore. Cele două tabere nu au vorbit însă doar despre contractul românului, ci și despre strategia din mercato-ul de vară, unde “nerazzurrii” trebuie neapărat să facă o mutare după ce l-au pierdut pe Denzel Dumfries. Marco Palesta, fotbalistul împrumutat de Cagliari de la Atalanta în acest sezon, e pe “radarul” lui Chivu.

În ceea ce privește anunțul oficial al semnării noului contract de către Chivu, jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport anticipează că vestea va veni vineri, 5 iunie. “Beppe” Marotta ar urma să dea vestea la Festivalul Serie A care va avea loc la Parma, locul unde românul și-a început cariera de antrenor în fotbalul mare.

Tot ce mai rămâne acum este confirmarea oficială a extinderii acordului până în 2028, cu opțiune pentru încă un sezon.

Reclamă
Reclamă

Anunțul formal este așteptat foarte curând: președintele Giuseppe Marotta îl va face, cel mai probabil, mâine, la Parma, în timpul Festivalului Serie A“.

Cristi Chivu va primi patru milioane de euro odată cu semnarea noului contract și va avea rolul de manager, urmând să aibă un cuvânt mai greu de spus în privința transferurilor.

Misiune aproape imposibilă pentru Tomac: 233 de voturi în 10 zile. În ce condiţii va vota PSD noul guvernMisiune aproape imposibilă pentru Tomac: 233 de voturi în 10 zile. În ce condiţii va vota PSD noul guvern
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece Sorana Cîrstea de sferturile de finală ale unui Grand Slam?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Schimbare radicală la toate mașinile noi din UE. Șoferii, verificați automat dacă sunt băuți la volan
Observator
Schimbare radicală la toate mașinile noi din UE. Șoferii, verificați automat dacă sunt băuți la volan
Pe ce ar plăti o avere starul celor de la Barcelona. Nimeni nu se aștepta la un astfel de răspuns de la Lamine Yamal
Fanatik.ro
Pe ce ar plăti o avere starul celor de la Barcelona. Nimeni nu se aștepta la un astfel de răspuns de la Lamine Yamal
21:41

NEWS ALERTLiverpool l-a prezentat oficial pe Andoni Iraola: „Am crezut întotdeauna că este un club special”
21:16

Bornele impresionante atinse de Maja Chwalinska, după calificarea în finala Roland Garros 2026
21:12

“Curățenie” la Rapid! Patru jucători au plecat din Giulești. Anunțul făcut de Victor Angelescu
20:45

Povestea de Hollywood a Majei Chwalinska, finalistă la Roland Garros. Lupta cu depresia și retragerea din tenis
20:44

VideoJurnal Antena Sport | Toți cu România lui Hagi
20:41

VideoJurnal Antena Sport | Ai, n-ai mingea tragi la poartă
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, anunţ decisiv despre transferul lui Alex Dobre: “Am vorbit cu taică-su” 2 Anunț uriaș făcut de catalani! Barcelona a decis deja noul antrenor, când va pleca Hansi Flick 3 Presa din Turcia anunţă că Mirel Rădoi este ca şi dat afară de la Gaziantep. I s-a găsit înlocuitor 4 UPDATETransfer la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru i-a “suflat” un jucător lui Gigi Becali. L-a luat liber de contract 5 Jose Mourinho a alcătuit lista neagră! 6 jucători pe care nu-i mai dorește la Real Madrid 6 Chivu a mutat imediat după ce Real Madrid i-a luat un jucător! Pregătește ofertă de 50 de milioane de euro
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat