Renato Espinosa rămâne în fotbalul românesc. La ce club Liga 1 s-a transferat

Corvinul Hunedoara continuă campania de întărire a lotului pentru noul sezon și a reușit să obțină semnătura lui Renato Espinosa, atacantul care a evoluat în sezonul trecut pentru Unirea Slobozia.

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Formația pregătită de Florin Maxim a ajuns la un acord cu fotbalistul peruan în vârstă de 27 de ani, acesta semnând un contract valabil pentru următoarele două sezoane.

„O lovitură pe care am reușit să o dăm, ținând cont că au mai fost alte două echipe care l-au dorit pe Renato”, au dezvăluit surse din cadrul clubului, citate de gsp.ro. Cele două cluburi care s-au interesat de Renato Espinosa au fost FC Argeș și Petrolul.

Espinosa vine după un sezon bun la Unirea Slobozia, pentru care a reușit să înscrie 9 goluri în 22 de meciuri. Evoluțiile sale au atras atenția mai multor cluburi din Liga 1, însă în cele din urmă atacantul a ales Hunedoara.

Născut la Lima, Renato Espinosa are 1,85 metri și evoluează pe postul de atacant central. Conform site-ului de specialitate Transfermarkt, acesta este cotat la 200.000 de euro și deține atât cetățenie peruană, cât și spaniolă.