Dumitru Dragomir a văzut un jucător și i-a scris lui Gigi Becali: “Ia-l imediat!”. Pe cine a propus la FCSB

FCSB vrea să aibă o campanie de mercato cât mai productivă după un sezon modest salvat doar de calificarea în preliminariile Conference League. Dumitru Dragomir încearcă în acest sens să îi dea o mână de ajutor lui Gigi Becali și i l-a recomandat patronului roș-albaștrilor pe Remus Guțea, tânărul fotbalist de la FC Voluntari care este fan declarat al echipei antrenate în prezent de Marius Baciu.
Gigi Becali caută cele mai bune soluții alături de oficialii de la FCSB pentru a nu repeta experiența din sezonul 2025/26, când echipa a ajuns în premieră în play-out. Roș-albaștrii au pe listă mai mulți jucători și Mihai Stoica susține că o mutare este aproape de a fi finalizată.
Gigi Becali crede că trebuie să dea cel puțin 500.000 de euro pentru Guțea
În toiul campaniei de mercato, lui Gigi Becali i-a fost recomandat un jucător de către Dumitru Dragomir, iar acesta este Remus Guțea, mijlocașul stânga care a promovat alături de FC Voluntari în Liga 1 după barajul disputat contra lui FC Hermannstadt.
Totuși, patronul roș-albaștrilor rămâne rezervat, ținând cont că se așteaptă ca pretențiile financiare ale lui Florentin Pandele, primarul din Voluntari, să fie mai mari doar pentru că este vorba de o ofertă de la FCSB.
“L-am văzut. Mi-a dat nea Mitică mesaj: «Ia-l pe Remus Guțea imediat!» Dar, acum, știi care e treaba? Dacă îl vreau eu, bani mulți de tot. Îți dai seama, că dacă aude finul de mine zice: «Lasă, că are nașul bani».
(n.r.- Cât poate să vă ceară pe Remus Guțea?) Vreo 500.000? Bine, atât cere dacă îl vrea altul, dar mie îmi cere 1.000.000. Acum glumesc, să nu se interpreteze, că el e supărăcios, imediat se supără“, a dezvăluit Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.
Guțea e cotat la 250.000 de euro pe site-ul transfermarkt.com.
Guțea e fan FCSB de mic
În acest sezon, Remus Guțea a adunat 32 de meciuri, șapte goluri și trei pase decisive pentru FC Voluntari. După promovarea în Liga 1, fotbalistul de doar 19 ani crescut de CS Mioveni nu s-a ferit să spună că ține cu FCSB:
“(n.r. Cu ce adversar aștepți să joci?) Cu FCSB. (n.r. De ce?) Țin de mic cu FCSB și aștept să joc de contra lor“, a spus Guțea după FC Voluntari – FC Hermannstadt 3-0.
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