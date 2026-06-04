Dumitru Dragomir a văzut un jucător și i-a scris lui Gigi Becali: “Ia-l imediat!”. Pe cine a propus la FCSB

FCSB vrea să aibă o campanie de mercato cât mai productivă după un sezon modest salvat doar de calificarea în preliminariile Conference League. Dumitru Dragomir încearcă în acest sens să îi dea o mână de ajutor lui Gigi Becali și i l-a recomandat patronului roș-albaștrilor pe Remus Guțea, tânărul fotbalist de la FC Voluntari care este fan declarat al echipei antrenate în prezent de Marius Baciu.

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Gigi Becali caută cele mai bune soluții alături de oficialii de la FCSB pentru a nu repeta experiența din sezonul 2025/26, când echipa a ajuns în premieră în play-out. Roș-albaștrii au pe listă mai mulți jucători și Mihai Stoica susține că o mutare este aproape de a fi finalizată.

Gigi Becali crede că trebuie să dea cel puțin 500.000 de euro pentru Guțea

În toiul campaniei de mercato, lui Gigi Becali i-a fost recomandat un jucător de către Dumitru Dragomir, iar acesta este Remus Guțea, mijlocașul stânga care a promovat alături de FC Voluntari în Liga 1 după barajul disputat contra lui FC Hermannstadt.

Totuși, patronul roș-albaștrilor rămâne rezervat, ținând cont că se așteaptă ca pretențiile financiare ale lui Florentin Pandele, primarul din Voluntari, să fie mai mari doar pentru că este vorba de o ofertă de la FCSB.

“L-am văzut. Mi-a dat nea Mitică mesaj: «Ia-l pe Remus Guțea imediat!» Dar, acum, știi care e treaba? Dacă îl vreau eu, bani mulți de tot. Îți dai seama, că dacă aude finul de mine zice: «Lasă, că are nașul bani».