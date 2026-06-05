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Spania și Franța, surprize în ultimele teste înainte de Cupa Mondială! Goluri de senzație în ambele partide

Daniel Işvanca Publicat: 5 iunie 2026, 0:10

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Spania și Franța, surprize în ultimele teste înainte de Cupa Mondială! Goluri de senzație în ambele partide

Didier Deschamps / Profimedia

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Spania și Franța au disputat joi seară ultimele amicale înainte de startul Cupei Mondiale. Ambele selecționate, mare favorite la turneul final din SUA, au înregistrat pași greșiți.

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Mai mult decât atât, naționala Irakului a surprins cu o execuție fantastică în partida disputată pe Estadio Municipal de Riazo. Coasta de Fildeș a reușit chiar o victorie cu echipa lui Didier Deschamps

Spania – Irak 1-1 și Franța – Coasta de Fildeș 1-2

Naționala lui Luis de la Fuente a remizat în jocul disputat contra selecționatei din Irak, o partidă la care a folosit nu mai puțin de 22 de jucători. Ferran Torres a deschis scorul după doar 16 minute, dar oaspeții au replicat imediat prin Doski, care l-a învins pe Joan Garcia cu un șut de senzație.

În aceeași seară, naționala Franței și vicecampioana mondială, a suferit un eșec surprinzător pe Stade de la Beaujoire în duelul cu selecționata Coastei de Fildeș. 

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Cherki a deschis scorul în finalul primei reprize cu o execuție superbă, dar oaspeții au întors rezultatul până la final, prin golurile marcate de Doue (min. 53) și Diallo (min. 84).

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