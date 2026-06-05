Spania și Franța, surprize în ultimele teste înainte de Cupa Mondială! Goluri de senzație în ambele partide

Spania și Franța au disputat joi seară ultimele amicale înainte de startul Cupei Mondiale. Ambele selecționate, mare favorite la turneul final din SUA, au înregistrat pași greșiți.

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Mai mult decât atât, naționala Irakului a surprins cu o execuție fantastică în partida disputată pe Estadio Municipal de Riazo. Coasta de Fildeș a reușit chiar o victorie cu echipa lui Didier Deschamps

Spania – Irak 1-1 și Franța – Coasta de Fildeș 1-2

Naționala lui Luis de la Fuente a remizat în jocul disputat contra selecționatei din Irak, o partidă la care a folosit nu mai puțin de 22 de jucători. Ferran Torres a deschis scorul după doar 16 minute, dar oaspeții au replicat imediat prin Doski, care l-a învins pe Joan Garcia cu un șut de senzație.

Oh my word 🤯 Merchas Doski of Iraq scores an outrageous goal against Spain #ESPIRQ pic.twitter.com/SalMqnakST

— The Final Whistle (@Rufus_45) June 4, 2026

În aceeași seară, naționala Franței și vicecampioana mondială, a suferit un eșec surprinzător pe Stade de la Beaujoire în duelul cu selecționata Coastei de Fildeș.