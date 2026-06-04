Per Johansson vrea o finală de Liga Campionilor Gyor – CSM Bucureşti: “O atmosferă electrizantă”

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Per Johansson şi-ar dori o finală a Ligii Campionilor între echipa sa, Gyor, campioana ultimelor două ediţii, şi CSM Bucureşti, fosta sa echipă pe care a dus-o în Final 4 în 2017 şi 2018. Acestea au fost şi ultimele două prezenţe ale Tigroaicelor între cele mai bune echipe ale lumii.

Per Johansson doreşte astfel ca în această duminică să avem parte de o reeditare a finalei din 2016, atunci când CSM s-a impus la loviturile de departajare în faţa lui Gyor, care şi atunci era principala favorită din Final 4.

Per Johansson vrea o finală de Liga Campionilor Gyor – CSM Bucureşti

“La Győr, totul se rezumă la a câștiga și nu contează cine se află de partea cealaltă. M-aș bucura dacă și CSM ar ajunge în finală datorită fostelor jucătoare pe care le-am antrenat, precum Djurdina Jaukovic și Tatjana Brnović, care îmi sunt aproape ca niște fiice.

Dacă va fi Győr împotriva CSM-ului, se va crea o atmosferă electrizantă la Budapesta, deoarece aceste echipe au de departe cei mai buni fani“, a spus suedezul de 55 de ani, citat de fanatik.ro.