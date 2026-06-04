FCSB, gata să facă un transfer de 2 milioane de euro! Condiția pusă de Becali: „Eu pot să dau, dar …”

Calificată în viitorul sezon al cupelor europene, FCSB pregătește 5-6 transferuri pentru această vară. Patronul echipei, Gigi Becali, spunea imediat după meciul cu Dinamo că este dispus să investească și 5 milioane de euro pentru noi jucători.

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Asta în condițiile în care o calificarea în grupele Conference League l-ar ajuta să recupereze rapid suma investită. În plus, Darius Olaru este curtat intens și poate pleca pe o sumă considerabilă.

Becali dă 2 milioane de euro pentru un atacant

Cea mai importantă mutare pregătită de FCSB este pentru un atacant. Asta în condițiile în care Daniel Bîrligea a avut probleme cu accidentările.

Condiția pusă de Becali pentru a da o sumă importantă pentru un jucător? Să fie el convins de ce poate acesta. Becali nu a dezvăluit însă cine este jucătorul pentru care negociază FCSB.

„O să vezi. Sunt bani, cer bani mulți. Meme vorbește. Cer mulți bani, 1,5 – 2 milioane. Eu pot să dau, dar să îl văd eu, să îl știu. Cum l-am văzut pe Bîrligea, am dat și 3 milioane. «Dar răspunzi tu? Răspunde și îl iau». O să facem. O să vezi” a spus Gigi Becali la Fanatik.