Home | Fotbal | Liga 1 | FCSB, gata să facă un transfer de 2 milioane de euro! Condiția pusă de Becali: „Eu pot să dau, dar …”

FCSB, gata să facă un transfer de 2 milioane de euro! Condiția pusă de Becali: „Eu pot să dau, dar …”

Sebastian Ujica Publicat: 4 iunie 2026, 10:41

Comentarii
FCSB, gata să facă un transfer de 2 milioane de euro! Condiția pusă de Becali: Eu pot să dau, dar …”

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Calificată în viitorul sezon al cupelor europene, FCSB pregătește 5-6 transferuri pentru această vară. Patronul echipei, Gigi Becali, spunea imediat după meciul cu Dinamo că este dispus să investească și 5 milioane de euro pentru noi jucători.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Asta în condițiile în care o calificarea în grupele Conference League l-ar ajuta să recupereze rapid suma investită. În plus, Darius Olaru este curtat intens și poate pleca pe o sumă considerabilă.

Becali dă 2 milioane de euro pentru un atacant

Cea mai importantă mutare pregătită de FCSB este pentru un atacant. Asta în condițiile în care Daniel Bîrligea a avut probleme cu accidentările.

Condiția pusă de Becali pentru a da o sumă importantă pentru un jucător? Să fie el convins de ce poate acesta. Becali nu a dezvăluit însă cine este jucătorul pentru care negociază FCSB.

„O să vezi. Sunt bani, cer bani mulți. Meme vorbește. Cer mulți bani, 1,5 – 2 milioane. Eu pot să dau, dar să îl văd eu, să îl știu. Cum l-am văzut pe Bîrligea, am dat și 3 milioane. «Dar răspunzi tu? Răspunde și îl iau». O să facem. O să vezi” a spus Gigi Becali la Fanatik.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece Sorana Cîrstea de sferturile de finală ale unui Grand Slam?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajaţii unei mari bănci private au ieşit la protest. Compania le taie primele şi tichetele de vacanţă
Observator
Angajaţii unei mari bănci private au ieşit la protest. Compania le taie primele şi tichetele de vacanţă
Patru plecări dintr-un foc la echipa din SuperLiga! Fostul atacant de la FCSB e și el pe listă
Fanatik.ro
Patru plecări dintr-un foc la echipa din SuperLiga! Fostul atacant de la FCSB e și el pe listă
10:40

Un club de tradiție din Liga 1 a cerut intrarea în insolvență
10:07

Amenințată de Man City și Newcastle, Interul lui Chivu e gata de transferul verii în Serie A
10:06

Renato Espinosa rămâne în fotbalul românesc. La ce club Liga 1 s-a transferat
9:34

Războiul fake news-ului? Mourinho le-a spus portughezilor că imaginea cu el în tricoul Realului a fost generată cu A.I.
9:29

Matteo Berrettini, momente crunte la Roland Garros! A abandonat în sferturi, în faţa prietenului Matteo Arnaldi
9:18

Salariu de 5000 de lei pentru Adi Popa, la Steaua: “Îți arăt!”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, anunţ decisiv despre transferul lui Alex Dobre: “Am vorbit cu taică-su” 2 Presa din Turcia anunţă că Mirel Rădoi este ca şi dat afară de la Gaziantep. I s-a găsit înlocuitor 3 Chivu a mutat imediat după ce Real Madrid i-a luat un jucător! Pregătește ofertă de 50 de milioane de euro 4 Jose Mourinho a alcătuit lista neagră! 6 jucători pe care nu-i mai dorește la Real Madrid 5 El e primul transfer pe care îl face Gigi Becali la FCSB în vară! MM Stoica și Baciu l-au urmărit pe stadion 6 Prima plecare de la U Cluj. Se transferă tot în România!
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat