Fabulos! Maja Chwalinska, salt uriaș în ierarhia WTA după calificarea în finala Roland Garros. Pe cât a urcat

Calificarea formidabilă a Majei Chwalinska în finala Roland Garros atrage după sine și un salt imens în ierarhia WTA. Sportiva aflată în prezent pe locul 114 WTA a intrat în Top 25 în ierarhia LIVE și ar urma să ajungă până pe poziția cu numărul 14 în cazul în care o va învinge în marea finală pe Mirra Andreeva.

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Maja Chwalinska a reușit o performanță fabuloasă la Roland Garros și s-a calificat în marea finală a turneului de mare șlem, devenind prima sportivă venită din calificări care ajunge în ultimul act al competiției de la Paris în Era Open. Poloneza a trecut în două seturi de Diana Shnaider, scor 7-6, 6-4, după două ore și șapte minute de joc.

Maja Chwalinska, salt de 93 de locuri în ierarhia WTA după calificarea în ultimul act de la Roland Garros

Grație performanței sale incredibile, Chwalinska și-a asigurat intrarea în premieră în Top 100 WTA. Poloneza nu doar că va ajunge între cele mai bune o sută de jucătoare din lume, ci se va apropia enorm de mult de o clasare în Top 20.

La cum arată acum situația în WTA Live, Chwalinska va urca nu mai puțin de 93 de poziții în clasamentul feminin și va ajunge de pe locul 114 până pe 21. Pentru accederea în ultimul act, poloneza cu o poveste de viață demnă de Hollywood va primi 1300 de puncte, însă dacă o va învinge pe Mirra Andreeva în marea finală, situația se va schimba și va încasa 2000 de puncte.

În această situație, Maja ar urma să urce până pe locul 14, deasupra unor jucătoare precum Jasmine Paolini, Naomi Osaka și inclusiv Sorana Cîrstea, cel mai bine clasată româncă.