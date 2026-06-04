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Florentino Perez, trădat de legenda Realului! Și-a anunțat susținerea pentru Enrique Riquelme

Daniel Işvanca Publicat: 4 iunie 2026, 22:56

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Florentino Perez, trădat de legenda Realului! Și-a anunțat susținerea pentru Enrique Riquelme

Florentino Perez și Iker Casillas / Profimedia

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Se dau lupte incredibile pentru putere la Real Madrid, iar Enrique Riquelme face tot posibilul pentru a-și atrage tot mai mulți susținători în lupta cu Florentino Perez.

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În joc este postul de președinte al celui mai titrat club din Europa. Iker Casillas, legenda care a apărat poarta „los blancos”, și-a anunțat susținerea față de oponentul actualului președinte.

Iker Casillas îl susține pe Enrique Riquelme

Iker Casillas a dat semne încă de acum câteva săptămâni că nu agreează planul lui Florentino Perez pentru viitorul celor de la Real Madrid, în momentul în care a precizat că Jose Mourinho nu este alegerea potrivită pentru postul de antrenor.

Acum, legenda Realului a lovit din nou și a anunțat că îl va susține pe Enrique Riquelme în cursa pentru președinția clubului din capitala Spaniei.

La schimb, acesta va primi un post în structura administrativă a „los blancos”, unde va avea și o răspundere pe măsură, anunță publicație COPE.

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