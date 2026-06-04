Florentino Perez, trădat de legenda Realului! Și-a anunțat susținerea pentru Enrique Riquelme

Se dau lupte incredibile pentru putere la Real Madrid, iar Enrique Riquelme face tot posibilul pentru a-și atrage tot mai mulți susținători în lupta cu Florentino Perez.
În joc este postul de președinte al celui mai titrat club din Europa. Iker Casillas, legenda care a apărat poarta „los blancos”, și-a anunțat susținerea față de oponentul actualului președinte.
Iker Casillas îl susține pe Enrique Riquelme
Iker Casillas a dat semne încă de acum câteva săptămâni că nu agreează planul lui Florentino Perez pentru viitorul celor de la Real Madrid, în momentul în care a precizat că Jose Mourinho nu este alegerea potrivită pentru postul de antrenor.
Acum, legenda Realului a lovit din nou și a anunțat că îl va susține pe Enrique Riquelme în cursa pentru președinția clubului din capitala Spaniei.
La schimb, acesta va primi un post în structura administrativă a „los blancos”, unde va avea și o răspundere pe măsură, anunță publicație COPE.
🚨 ÚLTIMA HORA | Iker Casillas se suma al equipo de Enrique Riquelme
💥 Tendrá un puesto de primer nivel en la estructura del club, con responsabilidad corporativa
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/Pnlbo95mSh
— El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 4, 2026
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