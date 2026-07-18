Jurnal Antena Sport | Trăiește românește la Hollywood
George Piștereanu își trăiește visul american în Los Angeles. Actorul cunoscut pentru rolul principal din filmul „Eu când vreau să fluier fluier” a dus obiceiurile românești la Hollywood.
George Piștereanu își trăiește visul american în Los Angeles. Actorul cunoscut pentru rolul principal din filmul „Eu când vreau să fluier fluier” a dus obiceiurile românești la Hollywood.
Jurnal Antena Sport | E pe cai mariJurnal Antena Sport | E pe cai mari
Gică Hagi este convins că poate duce România la următorul Mondial. Acum, toți ochii sunt pe finala Argentina -…Gică Hagi este convins că poate duce România la următorul Mondial. Acum, toți ochii sunt pe finala Argentina -…
Jurnal Antena Sport | Petrecere în GhenceaJurnal Antena Sport | Petrecere în Ghencea
FCSB și-a luat super-atacant din Franța: Boutoutaou, care a dat o mulțumie de goluri pentru Sochaux.FCSB și-a luat super-atacant din Franța: Boutoutaou, care a dat o mulțumie de goluri pentru Sochaux.
Jurnal Antena Sport | Dinamo se întăreșteJurnal Antena Sport | Dinamo se întărește