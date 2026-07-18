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Jurnal Antena Sport | Trăiește românește la Hollywood

George Piștereanu își trăiește visul american în Los Angeles. Actorul cunoscut pentru rolul principal din filmul „Eu când vreau să fluier fluier” a dus obiceiurile românești la Hollywood.

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