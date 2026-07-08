Un nou sponsor pentru Dinamo! Numele companiei va apărea pe tricourile “câinilor”

Wonga, brand european de creditare digitală prezent în România prin RoCapital IFN S.A., a încheiat un parteneriat cu Dinamo şi va fi sponsor al echipei din prima ligă. Numele companiei va apărea pe echipamentul de joc al ”câinilor roșii”.
Începând cu noul sezon, sigla Wonga va fi prezentă pe spatele tricoului oficial de joc al lui Dinamo.
Dinamo va avea un nou sponsor în noul sezon
„Am ales să devenim partenerii Dinamo 1948 București deoarece vedem în acest club o poveste de succes, o comunitate loială și un nivel de performanță pe care îl considerăm reprezentativ atât pentru RoCapital, cât și pentru brandul Wonga. Relația pe care Dinamo a construit-o în timp cu suporterii săi ne inspiră. Ne dorim ca, în mod similar, și conexiunea dintre Wonga și clienții săi din România să fie construită pe încredere, performanță și respect reciproc”, a declarat Claudiu Bud, Director General RoCapital IFN SA.
Pe parcursul sezonului, Wonga și Dinamo 1948 București vor pregăti o serie de activări și experiențe dedicate fanilor, menite să aducă brandul mai aproape de comunitatea dinamovistă și să contribuie la consolidarea relației dintre club și fanii săi, notează compania, într-un comunicat.
„În sport, disciplina aduce performanță. În viața de zi cu zi, disciplina financiară, alături de partenerul potrivit, poate face diferența. Ne dorim ca experiența noastră în domeniul financiar să ofere oamenilor mai multă claritate și încredere atunci când iau decizii importante. Rapiditatea, simplitatea și transparența sunt principiile care definesc Wonga și care vor sta la baza tuturor inițiativelor dezvoltate în cadrul acestui parteneriat”, a mai declarat Claudiu Bud.
Wonga este prezentă în România prin RoCapital IFN S.A., instituție financiară nebancară înființată în 2014 și înregistrată la Banca Națională a României.
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