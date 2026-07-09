Premieră la meciul Franţa – Maroc, din sferturile Campionatului Mondial! Decizia luată de FIFA

Achraf Hakimi şi Kylian Mbappe, după un meci dintre Maroc şi Franţa / Profimedia Images

Meciul Franţa – Maroc, din sferturile Campionatului Mondial 2026, se vede în direct, de la ora 23:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Pentru acest meci, FIFA a decis în premieră, având în vedere că VAR-ul e operat la Mondial dintr-un centru de comandă, aflat în Dallas, ca asistentul VAR şi rezerva sa, de la acest meci, să se deplaseze la Boston.

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Măsura a fost luată pentru ca FIFA să fie sigură că sistemul VAR va funcţiona la acest meci chiar dacă vor fi probleme tehnice. Asistentul VAR este uruguayanul Leodan Gonzalez, iar rezerva lui este Tatiana Guzman din Nicaragua.

Premieră la meciul Franţa – Maroc, din sferturile Campionatului Mondial!

Potrivit Mundo Deportivo, în cazul unei întreruperi a comunicațiilor, Leodan Gonzalez şi Tatiana Guzman, care vor fi prezenți pe stadionul din Boston, ar urma să preia imediat orice analiză necesară, în conformitate cu protocolul VAR al FIFA. Aceeași procedură s-ar aplica și dacă arbitrul Facundo Tello ar trebui să efectueze o analiză pe teren, folosind monitorul de la marginea gazonului.

Regulamentele FIFA prevăd clar faptul că un meci nu poate fi suspendat din cauza unei defecțiuni a tehnologiei VAR. Prin această schimbare, FIFA se asigură că nu va exista nicio problemă cu sistemul VAR la duelul “de foc” dintre Franţa şi Maroc.

Brigada de arbitri a meciului va fi formată din șase oficiali argentinieni, lucru contestat vehement de francezi. Facundo Tello va arbitra partida, fiind ajutat de asistenţii Juan Pablo Belatti și Gabriel Chade. Darío Herrera și Cristian Navarro vor îndeplini rolurile de al patrulea, respectiv al cincilea arbitru, în timp ce Hernán Mastrángelo se va ocupa de atribuțiile VAR.