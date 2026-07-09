Premieră la meciul Franţa – Maroc, din sferturile Campionatului Mondial! Decizia luată de FIFA

Meciul Franţa – Maroc, din sferturile Campionatului Mondial 2026, se vede în direct, de la ora 23:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Pentru acest meci, FIFA a decis în premieră, având în vedere că VAR-ul e operat la Mondial dintr-un centru de comandă, aflat în Dallas, ca asistentul VAR şi rezerva sa, de la acest meci, să se deplaseze la Boston.
Măsura a fost luată pentru ca FIFA să fie sigură că sistemul VAR va funcţiona la acest meci chiar dacă vor fi probleme tehnice. Asistentul VAR este uruguayanul Leodan Gonzalez, iar rezerva lui este Tatiana Guzman din Nicaragua.
Premieră la meciul Franţa – Maroc, din sferturile Campionatului Mondial!
Potrivit Mundo Deportivo, în cazul unei întreruperi a comunicațiilor, Leodan Gonzalez şi Tatiana Guzman, care vor fi prezenți pe stadionul din Boston, ar urma să preia imediat orice analiză necesară, în conformitate cu protocolul VAR al FIFA. Aceeași procedură s-ar aplica și dacă arbitrul Facundo Tello ar trebui să efectueze o analiză pe teren, folosind monitorul de la marginea gazonului.
Regulamentele FIFA prevăd clar faptul că un meci nu poate fi suspendat din cauza unei defecțiuni a tehnologiei VAR. Prin această schimbare, FIFA se asigură că nu va exista nicio problemă cu sistemul VAR la duelul “de foc” dintre Franţa şi Maroc.
Brigada de arbitri a meciului va fi formată din șase oficiali argentinieni, lucru contestat vehement de francezi. Facundo Tello va arbitra partida, fiind ajutat de asistenţii Juan Pablo Belatti și Gabriel Chade. Darío Herrera și Cristian Navarro vor îndeplini rolurile de al patrulea, respectiv al cincilea arbitru, în timp ce Hernán Mastrángelo se va ocupa de atribuțiile VAR.
Franţa şi Argentina au disputat finala Campionatului Mondial în urmă cu 4 ani, în Qatar. Argentinienii s-au impus atunci dramatic, la loviturile de departajare. A fost primul titlu mondial cucerit de Lionel Messi, care a mai jucat o finală, în 2014. Germania a învins atunci Argentina după prelungiri, cu un gol marcat de Mario Gotze.
Franţa şi Argentina sunt printre favorite şi la ediţia din acest an a Campionatului Mondial. Franţa e considerată de unii specialişti ca fiind chiar principala favorită. Campionatul Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena.
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