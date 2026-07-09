Președintele lui U Cluj, mulțumit după 0-0 cu Dinamo Kiev: „E un rezultat foarte bun!”

Radu Constantea a vorbit după Dinamo Kiev – Universitatea Cluj 0-0. Președintele echipei s-a declarat mulțumit de rezultatul înregistrat la partida jucată în Polonia.
„Șepcile roșii” au obținut o remiză în manșa tur a „dublei” cu Dinamo Kiev, din turul 1 al preliminariilor Europa League. Echipa antrenată de Cristiano Bergodi păstrează astfel șanse reale la calificarea în turul al 2-lea, la returul de săptămâna viitoare.
Ce a spus Radu Constantea după Dinamo Kiev – Universitatea Cluj 0-0
„Clar că Dinamo era favorită, este în continuare, iar pentru noi este un rezultat foarte bun.
Ne așteptam ca Dinamo să aibă posesie, inițiativa. Așa am pregătit meciul. Au avut ocazii, dar am avut și noi o ocazie la Mendy. Putem spune că suntem mulțumiți de rezultat.
Avem o șansă la retur după acest rezultat, putem aborda cu optimism returul. În continuare, Dinamo este favorită la calificare.
(n.r. – Despre posibile transferuri) Mai încercăm. Mai avem 2-3 poziții pe care le mai căutăm. Perioada de transferuri este lungă și încercăm să mai aducem niște jucători, în funcție de posibilități.
Sunt discuții pentru Lukic, au fost niște oferte pe care le-am refuzat. Noi ne-am dori să rămână, nu suntem obligați să vindem. Bineînțeles, dacă va fi o ofertă bună pentru toată lumea, vom discuta. În următoarea dublă ar putea juca, în funcție și de cum se va recupera după Campionatul Mondial.
Mai sunt doi-trei jucători pentru care există interes, dar noi nu suntem forțați să vindem. Da, și pentru Coubiș. Chiar astăzi au fost câțiva scouteri prezenți la meci”, a spus Radu Constantea, la digisport.ro.
Dinamo Kiev – Universitatea Cluj 0-0
Duelul dintre Dinamo Kiev şi Universitatea Cluj s-a încheiat cu scorul de 0-0. Partida a avut loc joi, de la ora 20:00, în Polonia, în turul 1 preliminar al Europa League, şi a putut fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro. Mendy a putut înscrie în prima repriză, ratând din situaţie de singur cu portarul. Ucrainenii au avut mai multe ocazii, dar nu au putut nici ei marca niciun gol. În repriza a doua, în minutul 79, Shaparenko a lovit transversala cu un şut din careu.
Vicecampioana României a obţinut un rezultat bun în deplasare şi speră să se califice la returul de săptămâna viitoare, de la Cluj. Echipa lui Bergodi o va întâlni joi, 16 iulie, de la ora 20:30, pe Cluj Arena, pe Dinamo Kiev în returul primului tur preliminar din Europa League. Echipa calificată din duelul lui U Cluj cu Dinamo Kiev va întâlni fosta echipă a lui Răzvan Lucescu, PAOK, în turul 2 preliminar al Europa League.
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