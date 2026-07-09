Președintele lui U Cluj, mulțumit după 0-0 cu Dinamo Kiev: „E un rezultat foarte bun!”

Radu Constantea a vorbit după Dinamo Kiev – Universitatea Cluj 0-0. Președintele echipei s-a declarat mulțumit de rezultatul înregistrat la partida jucată în Polonia.

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„Șepcile roșii” au obținut o remiză în manșa tur a „dublei” cu Dinamo Kiev, din turul 1 al preliminariilor Europa League. Echipa antrenată de Cristiano Bergodi păstrează astfel șanse reale la calificarea în turul al 2-lea, la returul de săptămâna viitoare.

Ce a spus Radu Constantea după Dinamo Kiev – Universitatea Cluj 0-0

„Clar că Dinamo era favorită, este în continuare, iar pentru noi este un rezultat foarte bun.

Ne așteptam ca Dinamo să aibă posesie, inițiativa. Așa am pregătit meciul. Au avut ocazii, dar am avut și noi o ocazie la Mendy. Putem spune că suntem mulțumiți de rezultat.

Avem o șansă la retur după acest rezultat, putem aborda cu optimism returul. În continuare, Dinamo este favorită la calificare.