Lamine Yamal a scris o nouă pagină de istorie la Cupa Mondială! Nimeni în istoria fotbalului nu a reuşit asta

Lamine Yamal este titular în meciul dintre Spania şi Belgia, al doilea sfert de finală de la Cupa Mondială 2026. Partida de la Los Angeles va decide adversara Franţei din careul de aşi, echipă care a trecut joi de Maroc, scor 2-0.

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Poate cea mai mare surpriză din echipa lui Luis de la Fuente este netitularizarea lui Pedri. În locul starului de la Barcelona a fost preferat Fabian Ruiz.

World Cup 2026 se vede exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Marea finală va avea loc pe 19 iulie

Lamine Yamal a scris o nouă pagină de istorie la Cupa Mondială

Aşa cum era de aşteptat, Lamine Yamal este titular în echipa Spaniei la meciul cu Belgia, iar starul de 18 ani a scris o nouă pagină de istorie.

6 – Lamine Yamal is making his sixth FIFA World Cup appearance, the outright most by a player aged 18 or younger in the competition.

Stardom. pic.twitter.com/OLYbabyXOK

— OptaJoe (@OptaJoe) July 10, 2026

Yamal joacă în al şaselea meci la Cupa Mondială şi a stabilit un nou record. Niciodată în istoria Cupei Mondiale, un jucător de 18 ani sau mai puţin nu a ajuns la această bornă.